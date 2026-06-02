POMEM MÜLAKAT SINAV YERLERİ 33. DÖNEM: POMEM sözlü mülakat sınav giriş belgesi nasıl alınır? 33. Dönem POMEM sınavı ne zaman?

Polis olmak isteyen binlerce adayın yakından takip ettiği 33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruyla birlikte, 33. dönem POMEM giriş sınavı kapsamında mülakat aşamasına katılmaya hak kazanan adayların sınav yeri ve tarih bilgileri erişime açıldı. Peki, POMEM sözlü mülakat sınav giriş belgesi nasıl alınır? 33. Dönem POMEM sınavı ne zaman? Detaylar...

POMEM MÜLAKAT SINAV YERLERİ 33. DÖNEM

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 33. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında mülakat aşamasına katılacak adayların sınav yerleri ve tarihleri ilan edildi.

Adaylar, sınav merkezlerine ilişkin bilgileri T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sorgulayabilecek. Yapılan duyuruda, mülakat sınavına katılacak her adayın yalnızca kendisi için belirlenen tarih ve sınav merkezinde sınava alınacağı bildirildi.

Bu kapsamda adayların sınav günü ve sınav merkezine ilişkin bilgileri dikkatle kontrol etmeleri önem taşıyor. Polis Akademisi tarafından ilan edilen sınav takvimi dışında herhangi bir değişiklik veya farklı bir uygulamaya ilişkin açıklama yapılmadı.

POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Dönem POMEM mülakat sürecinde adayların en çok araştırdığı konular arasında sınav giriş belgesi yer alıyor. Polis Akademisi Başkanlığının duyurusuna göre adaylara ayrıca fiziki veya posta yoluyla sınav giriş belgesi gönderilmeyecek. Adaylar, sınav tarihleri ve sınav merkezlerine ilişkin bilgileri resmi sorgulama sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

Bununla birlikte, POMEM sınav giriş belgesi de erişime açıldı. Adaylar, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak sınav giriş belgelerine ulaşabilecek.

Sınav günü herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına adayların sınav giriş belgelerini önceden kontrol etmeleri ve gerekli bilgileri doğrulamaları gerekiyor.

Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamada ayrıca sınav merkezlerine giriş kurallarına da yer verildi. Buna göre adayların;

Cep telefonu,

Çanta,

Ses ve görüntü kayıt cihazları,

Elektronik eşyalar,

Kesici ve delici aletler,

Yanıcı ve parlayıcı maddeler,

Yaka rozeti ve broş gibi materyaller

ile sınav merkezlerine gelmemeleri gerektiği belirtildi.

Ayrıca sınav merkezlerinde emanet hizmeti verilmeyeceği ifade edildi.

33. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN?

Dönem POMEM mülakat sınavına ilişkin tarih bilgileri aday bazında ilan edildi. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre adaylar, kendileri için belirlenen sınav tarihlerini bireysel sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek.