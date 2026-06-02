Galatasaray'da Icardi'nin alternatifi belli

Galatasaray, Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi'nin takımdan ayrılması durumunda yerini PSG'nin satmak istediği Randal Kolo Muani ile doldurmak istiyor.

  • Galatasaray, Mauro Icardi'nin takımdaki geleceğinin netleşmemesi üzerine alternatif planlar hazırladı.
  • Galatasaray'ın Icardi'nin ayrılığı durumunda ilk hedefi PSG'li Randal Kolo Muani.
  • Kolo Muani, geçen sezon Tottenham'da kiralık olarak 41 maçta 5 gol ve 4 asist yaptı.

Gelecek sezonun kadro planlaması için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, hücum hattı için stratejisini Mauro Icardi’nin durumuna göre belirliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli golcünün takımdaki geleceğinin henüz netleşmemesi üzerine alternatif planlarını hazırladı. 

İLK HEDEF KOLO MUANI

Galatasaray’ın listesindeki ilk isimlerden biri, Paris Saint-Germain forması giyen Randal Kolo Muani. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Icardi’nin ayrılığının kesinleşmesi durumunda 27 yaşındaki Fransız santrforu kadrosuna katmak için resmi adımları atmaya başlayacak.

PSG TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Fransız devinde teknik direktör Luis Enrique’nin gelecek planları arasında kesin olarak yer almayan Kolo Muani için PSG yönetiminin de ayrılığa sıcak baktığı belirtiliyor. Paris ekibi, yıldız oyuncunun satışından ciddi bir bonservis geliri elde etmeyi amaçlarken, bu yaz döneminde gelecek cazip teklifleri değerlendirmeye alacak.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da kiralık olarak geçiren tecrübeli golcü, İngiliz temsilcisiyle çıktığı 41 resmi karşılaşmada 5 gol ve 4 asistlik bir performans sergilemişti.

Cemre Yıldız
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDragoz:

Bu ikardi muhabbeti nedir takıma artık bir katkı sağlayamıyor bu çok belli hatır gönül i şide bir tarafa profesyonel bi iş bu zaten 1 yıl beleş ödemeleri yapıldı 3 e 5 e bakılmadan gönderin gitsin neyin kararsızlığı anlamadım

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

