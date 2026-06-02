Galatasaray'da Icardi'nin alternatifi belli

Gelecek sezonun kadro planlaması için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, hücum hattı için stratejisini Mauro Icardi’nin durumuna göre belirliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli golcünün takımdaki geleceğinin henüz netleşmemesi üzerine alternatif planlarını hazırladı.

İLK HEDEF KOLO MUANI

Galatasaray’ın listesindeki ilk isimlerden biri, Paris Saint-Germain forması giyen Randal Kolo Muani. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Icardi’nin ayrılığının kesinleşmesi durumunda 27 yaşındaki Fransız santrforu kadrosuna katmak için resmi adımları atmaya başlayacak.

PSG TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Fransız devinde teknik direktör Luis Enrique’nin gelecek planları arasında kesin olarak yer almayan Kolo Muani için PSG yönetiminin de ayrılığa sıcak baktığı belirtiliyor. Paris ekibi, yıldız oyuncunun satışından ciddi bir bonservis geliri elde etmeyi amaçlarken, bu yaz döneminde gelecek cazip teklifleri değerlendirmeye alacak.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da kiralık olarak geçiren tecrübeli golcü, İngiliz temsilcisiyle çıktığı 41 resmi karşılaşmada 5 gol ve 4 asistlik bir performans sergilemişti.