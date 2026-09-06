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Polonya Sırbistan voleybol maçını kim kazandı, kaç kaç bitti? 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üçüncü hangi ülke oldu?

Polonya Sırbistan voleybol maçını kim kazandı, kaç kaç bitti? 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üçüncü hangi ülke oldu?
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2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan hız kesmeden devam ederken voleybolseverlerin gözü kritik karşılaşmalara çevrildi. Turnuvada önemli bir mücadele için sahaya çıkan takımlar, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada kozlarını paylaşıyor. Peki, Polonya Sırbistantan voleybol maçını kim kazandı, kaç kaç bitti? 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üçüncü hangi ülke oldu? Detaylar haberimizde.

2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya ile Sırbistan, üçüncülük mücadelesinde karşı karşıya geldi. Peki, Polonya Sırbistantan voleybol maçını kim kazandı, kaç kaç bitti? 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üçüncü hangi ülke oldu? Detaylar...

POLONYA SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇINDA SON DURUM

2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya ile Sırbistan karşı karşıya geliyor. Paylaşılan maç görüntüsüne göre mücadele 6 Eylül 2026 saat 16.00'da başladı ve karşılaşma henüz tamamlanmadı.

Maçın görünen bölümünde Sırbistan, setlerde 2-1 önde bulunuyor. Dördüncü sette ise skor 13-15 Sırbistan lehine. Dolayısıyla karşılaşmanın kesin sonucu henüz belli değil.

POLONYA SIRBİSTANTAN VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Polonya Sırbistan voleybol maçını şu an için kazanan takım belli değil. Karşılaşma devam ediyor ve dördüncü set oynanıyor.

POLONYA SIRBİSTANTAN VOLEYBOL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Polonya Sırbistan voleybol maçı henüz bitmedi. Paylaşılan görüntüde karşılaşmanın dördüncü setinin oynandığı görülüyor.

İlk üç sette Sırbistan iki set kazanırken Polonya bir set kazandı. Set skorları sırasıyla 25-21, 25-19 ve 15-25 şeklinde Sırbistan ve Polonya lehine sonuçlandı. Böylece Sırbistan maçta 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette ise görüntünün alındığı anda skor 13-15. Bu nedenle maçın nihai skorunun ve karşılaşmayı hangi takımın kazanacağının henüz kesinleşmediğinin altını çizmek gerekiyor.

2026 KADINLAR AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI'NDA ÜÇÜNCÜ HANGİ ÜLKE OLDU?

Paylaşılan görüntüde Polonya ile Sırbistan'ın 3'üncü sıra mücadelesinde karşı karşıya geldiği görülüyor. Ancak maç henüz tamamlanmadığı için 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üçüncü olan ülke, bu görüntüdeki bilgiler üzerinden henüz belirlenmiş değil.

Mevcut durumda kesin olan bilgi, Sırbistan'ın setlerde 2-1 önde olduğu ve dördüncü sette skorun görüntünün alındığı anda 13-15 şeklinde bulunduğu. Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından üçüncülük sıralaması kesinleşecek.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
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