Polonya Sırbistan voleybol maçı CANLI İZLE! Polonya Sırbistan maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi belli oluyor. Yarı finalde finale çıkamayan Polonya ile Sırbistan, turnuvayı üçüncü sırada tamamlamak için karşı karşıya geliyor. Peki, Polonya Sırbistan maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Detaylar...

POLONYA SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE!

Polonya, yarı final mücadelesinde İtalya'ya 3-1 mağlup olarak final şansını kaybetti. Sırbistan ise Türkiye karşısında set alamadı ve sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçların ardından iki takımın yolu üçüncülük maçında kesişti.

Karşılaşma, şampiyonanın final gününde İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

POLONYA SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonya-Sırbistan üçüncülük maçı EuroVolley TV üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşma aynı zamanda CEV YouTube kanalı üzerinden canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

POLONYA SIRBİSTAN MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Polonya ile Sırbistan arasındaki bronz madalya mücadelesi EuroVolley TV üzerinden takip edilebilecek. Karşılaşmanın internet üzerinden canlı izlenebileceği platform ise CEV YouTube kanalı olacak.

Böylece Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın üçüncülük karşılaşmasını takip etmek isteyen voleybolseverler, müsabakayı internet üzerinden de canlı olarak izleyebilecek.

POLONYA SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Polonya-Sırbistan üçüncülük maçı 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşmanın oynanacağı yer İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu olacak. Turnuvanın final gününde bronz madalyanın sahibini belirleyecek mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Aynı günün ilerleyen saatlerinde ise şampiyonun belli olacağı Türkiye-İtalya finali oynanacak. Böylece CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda hem bronz hem de altın madalyanın sahibi İstanbul'da belli olacak.

POLONYA'NIN YARI FİNAL MAÇINDA NE OLDU?

Polonya, yarı finalde İtalya ile karşı karşıya geldi. Finale yükselmek isteyen Polonya, mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla İtalya finale yükselirken Polonya üçüncülük maçında mücadele etme hakkı kazandı.

SIRBİSTAN YARI FİNALDE TÜRKİYE'YE KAYBETTİ

Sırbistan'ın yarı finaldeki rakibi ise Türkiye oldu. Sırbistan, Türkiye karşısında 3-0 mağlup oldu ve final biletini alamadı.

Yarı final sonuçlarının ardından Polonya ile Sırbistan, Avrupa Şampiyonası'nı madalya ile tamamlama hedefiyle üçüncülük maçında buluşacak.

BRONZ MADALYA İÇİN PARKEDELER

Polonya-Sırbistan karşılaşması, iki takım açısından da turnuvayı madalyayla tamamlama fırsatı taşıyor. 6 Eylül Pazar günü saat 16.00'da başlayacak mücadele sonunda bronz madalyanın sahibi belli olacak.

Final gününün programında önce Polonya-Sırbistan üçüncülük maçı, ardından Türkiye-İtalya finali yer alıyor. Her iki karşılaşma da İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.