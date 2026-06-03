Polonya Nijerya maçında Osimhen yok mu, Polonya Nijerya Osimhen neden yok, Osimhen milli takıma çağrılmadı mı?

“Osimhen milli takıma çağrılmadı mı?” sorusu, Polonya ile oynanacak Nijerya karşılaşması öncesinde gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Victor Osimhen’in kadroda yer almaması taraftarlar arasında şaşkınlık yaratırken, teknik ekibin kararıyla ilgili farklı iddialar ortaya atıldı. Yıldız golcünün neden maçta olmadığına dair resmi açıklama ise futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

POLONYA – NİJERYA NEREDE İZLENİR?

Polonya ile Nijerya arasında oynanacak hazırlık karşılaşmasını takip etmek isteyen futbolseverler, “maç nereden izlenir?” sorusuna yanıt arıyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri merak edilirken, Polonya Nijerya maçını canlı izlemek isteyenler için resmi yayın detayları ülkeye göre değişiklik gösteriyor. Türkiye’de ise maçın herhangi bir ulusal yayıncı kanal üzerinden ekrana gelmediği ifade ediliyor.

POLONYA NİJERYA MAÇI CANLI YAYIN BİLGİSİ

Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği mücadele için Türkiye’de resmi bir yayıncı kuruluş bulunmadığı belirtiliyor. Bu nedenle Polonya Nijerya maçını canlı izlemek isteyenlerin farklı yayın platformlarını takip etmesi gerektiği ifade ediliyor. Karşılaşma öncesi yayın detaylarına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

POLONYA NİJERYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Polonya – Nijerya hazırlık maçı bu akşam saat 21.45’te başlayacak. Kritik mücadelede iki takım da sahaya galibiyet hedefiyle çıkarken, futbolseverler heyecanla karşılaşmanın başlama düdüğünü bekliyor.

OSIMHEN MAÇTA YOK MU?

Maç öncesi en çok merak edilen konulardan biri de Nijerya’nın yıldız golcüsü Victor Osimhen’in durumu oldu. Gelen bilgilere göre Osimhen, milli takım kadrosunda yer almıyor ve Polonya – Nijerya karşılaşmasında forma giymeyecek. Bu gelişme, Nijerya taraftarları arasında şaşkınlık yaratırken, teknik ekibin kararı merak konusu oldu.