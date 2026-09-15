Apple TV+ dizisi Pluribus için ikinci sezon bekleyişi sürüyor. Vince Gilligan imzalı yapımın geleceği konusunda belirsizlik bulunmuyor. Apple, dizinin ilk sezonu izleyiciyle buluşmadan önce iki sezonluk sipariş vermişti. Bu nedenle Pluribus'un ikinci sezonu planlanan devam sezonu olarak geliştiriliyor. Peki, Pluribus 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Pluribus dizisi devam edecek mi, 2. sezon olacak mı? Detaylar...

PLURIBUS DİZİSİ DEVAM EDECEK Mİ, 2. SEZON OLACAK MI?

İlk sezonu 7 Kasım 2025'te yayınlanmaya başlayan ve dokuz bölümden oluşan dizinin ikinci sezonuna ilişkin çalışmalar ise devam ediyor. Vince Gilligan, Haziran 2026'da yaptığı açıklamada yeni sezonun senaryo sürecinde yarıyı biraz geçtiklerini belirtti.

Bu açıklama, ikinci sezonun hazırlık aşamasının sürdüğünü ortaya koyarken, yeni bölümlerin henüz yayın aşamasına gelmediğini de gösteriyor. Gilligan ayrıca yazar ekibinin bölümlerin hikâyesini şekillendirdiğini ve çalışmalardan memnun olduğunu ifade etti.

PLURIBUS 2. SEZON NE ZAMAN NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Pluribus 2. sezon için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı. Mevcut bilgiler, dizinin ikinci sezonunun geliştirme ve senaryo çalışmalarının devam ettiğini gösteriyor. Vince Gilligan'ın açıklamasına göre yazar ekibi sezonun bölümleri üzerinde çalışmayı sürdürüyor ve senaryo süreci yarıyı biraz geçmiş durumda.

Bu nedenle şu aşamada ikinci sezonun hangi tarihte Apple TV+'ta izleyici karşısına çıkacağı konusunda kesin bir tarih bulunmuyor. Apple'ın resmi Pluribus sayfasında da dizinin ilk sezonunun 7 Kasım 2025'te yayınlandığı bilgisi yer alırken, ikinci sezon için bir yayın tarihi belirtilmiyor.

Vince Gilligan'ın son açıklaması, ekibin ikinci sezon üzerinde aktif biçimde çalıştığını ortaya koyuyor. Gilligan, senaryo çalışmalarında yarıyı biraz geçtiklerini ve bölümlerin şekillendiğini aktarırken, yeni sezonun çekimlerini gerçekleştirmeyi ve bölümlerin izleyiciyle buluşmasını beklediğini söyledi.

PLURIBUS 2. SEZONDA NÜKLEER BOMBA DETAYI

İlk sezon finalinde ortaya çıkan nükleer bomba da ikinci sezon açısından dikkat çeken konular arasında yer alıyor. Vince Gilligan, yeni sezonda bu unsurun yalnızca finalde ortaya çıkan bir ayrıntı olarak bırakılmayacağını ve nükleer bombaya ilişkin daha fazla bilgi verileceğini belirtti.

Gilligan ve yazar ekibinin, bazı önemli gelişmeleri sezonun ilerleyen bölümlerine bırakmak yerine nükleer bombayla ilgili daha fazla bilgi vermeyi tercih ettiği aktarıldı.

Dolayısıyla sezon finalinde ortaya çıkan bu unsurun yeni bölümlerde hikâyenin önemli parçalarından biri olması planlanıyor.