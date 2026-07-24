Playstation çöktü mü, Playstation serverları çöktü mü, Playstation Network sorun mu var 24 Temmuz Cuma?
PlayStation kullanıcıları, 24 Temmuz Cuma günü yaşanan erişim problemlerinin ardından "PlayStation çöktü mü, PlayStation Network çöktü mü, sorun mu var?" sorularına yanıt aramaya başladı. PSN üzerinden çevrim içi oyunlara giriş yapmakta, hesaplarına erişmekte veya mağaza hizmetlerini kullanmakta sorun yaşayan oyuncular, yaşanan kesintinin küresel olup olmadığını araştırıyor. İşte 24 Temmuz Cuma PlayStation Network (PSN) sunucu durumu ve yaşanan son gelişmeler...
"PlayStation çöktü mü?", "PlayStation Network (PSN) çöktü mü, neden açılmıyor?" soruları 24 Temmuz Cuma günü oyun severlerin en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Dünyanın birçok noktasından bildirilen bağlantı ve oturum açma sorunlarının ardından gözler Sony'den gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Peki PlayStation Network'te gerçekten bir sorun mu var? İşte merak edilen detaylar...
PLAYSTATION ÇÖKTÜ MÜ?
24 Temmuz Cuma günü itibarıyla çok sayıda PlayStation kullanıcısı PlayStation Network'e giriş yapamadığını, çevrim içi oyunlarda bağlantı hataları aldığını ve bazı PSN servislerine erişemediğini bildiriyor. Sorunla ilgili kullanıcı bildirimlerinde artış yaşanırken, PlayStation cephesinden henüz resmi bir doğrulama veya açıklama gelmedi.
PLAYSTATION SERVERLARI ÇÖKTÜ MÜ?
Oyuncuların paylaşımlarına göre bazı PlayStation sunucularında erişim problemleri yaşanıyor. Ancak bu durumun tüm bölgeleri etkileyen genel bir kesinti mi yoksa belirli ülkelerle sınırlı teknik bir sorun mu olduğu henüz netlik kazanmış değil. Sony'nin yapacağı resmi açıklama sonrasında sorunun kapsamı belli olacak.
PLAYSTATION NETWORK (PSN) SORUN MU VAR?
PlayStation Network hizmetlerinde yaşanan erişim problemleri nedeniyle kullanıcılar hesaplarına giriş yapma, arkadaş listesine ulaşma ve çevrim içi oyunlara bağlanma konusunda çeşitli hatalarla karşılaştıklarını bildiriyor. Konuyla ilgili PlayStation tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.
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