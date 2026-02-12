Pınar Deniz Dönence dizisinden bölüm başı ne kadar ücret alacak? Pınar Deniz Dönence dizisinde oynayacak mı, Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri kim olacak?

Yeni sezonda ekranlara gelecek "Dönence" dizisi, Kıvanç Tatlıtuğ ve Pınar Deniz'in bir araya gelmesiyle şimdiden gündemde. Pınar Deniz'in dizide oynayıp oynamayacağı, bölüm başı alacağı ücret ve Tatlıtuğ'un partnerinin kim olacağı izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

PINAR DENİZ DÖNENCE DİZİSİNDEN BÖLÜM BAŞI NE KADAR ALACAK?

Pınar Deniz, Disney+ için çekilecek olan "Dönence" dizisinde bölüm başı 3 milyon TL kazanacak. Bu ücret, dizinin toplam 8 bölümden oluşmasıyla birlikte Deniz'in projeden elde edeceği kazancın oldukça yüksek olacağını gösteriyor ve sektördeki güçlü oyuncu ücretleri tartışmalarına da dikkat çekiyor.

PINAR DENİZ DÖNENCE DİZİSİNDE OYNAYACAK MI?

Evet, Pınar Deniz, Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olarak "Dönence" dizisinde yer alacak. Oyuncunun projeyi kabul etmesiyle birlikte, dizinin güçlü kadrosu ve gerilim dolu atmosferi şimdiden izleyicilerin merakını artırdı.

KIVANÇ TATLITUĞ'UN PARTNERİ KİM OLACAK?

Kıvanç Tatlıtuğ'un "Dönence" dizisindeki partneri Pınar Deniz olacak. İki ünlü oyuncunun bir araya gelmesi, dizinin hem reyting hem de sosyal medya ilgisi açısından ön plana çıkmasına neden oluyor.

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz, 4 Kasım 1993 doğumlu Türk oyuncudur. Televizyon kariyerine 2014 yılında "Sil Baştan" dizisiyle başlayan Deniz, daha sonra Murat Dalkılıç'ın "Yani" şarkısının müzik videosunda yer aldı ve asıl çıkışını "Vatanım Sensin" dizisindeki Yıldız rolüyle yaptı. Netflix dizisi "Aşk 101" ve TV dizisi "Yargı"daki performanslarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

PINAR DENİZ KAÇ YAŞINDA?

Pınar Deniz, 4 Kasım 1993 doğumlu olduğu için 2026 yılı itibarıyla 32 yaşında.

PINAR DENİZ NERELİ?

Pınar Deniz, Adana doğumlu olup ailesi Lübnan kökenlidir. Kültürel olarak çok köklü bir geçmişe sahip ve çocukluğunu İstanbul'un Tarabya semtinde geçirdi.

PINAR DENİZ'İN KARİYERİ

Pınar Deniz'in kariyeri televizyon dizileri, film projeleri ve müzik videolarını kapsıyor. "Sil Baştan" dizisiyle ekranlara adım attı, "Vatanım Sensin" ile çıkış yaptı, Netflix dizisi "Aşk 101" ve TV dizisi "Yargı" ile geniş kitlelerce tanındı. Film kariyerinde ise "İki Tip İnsan" ve "Kara Gece" gibi projelerde rol aldı. Ödülleri arasında Altın Kelebek En İyi Kadın Oyuncu ve Türk Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri adaylıkları bulunuyor.