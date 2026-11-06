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Pierre Webo kimdir? Yüksel Yıldırım'ın kulübü Dunkerque'nin yeni hocası

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Pierre Webo kimdir? Yüksel Yıldırım'ın kulübü Dunkerque'nin yeni hocası
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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Fransız kulübü Dunkerque, Albert Sanchez'in Las Palmas'a gitmesiyle boşalan teknik direktörlüğe geçici olarak Pierre Webo'yu getirdi. Peki Pierre Webo kimdir, kaç yaşında ve Türkiye'de hangi takımlarda oynadı? Kamerunlu eski golcü, Başakşehir ve Fenerbahçe formalarını giymişti.

Fransa Ligue 2 ekibi Dunkerque'de teknik direktör koltuğu kısa süre boş kaldı. İspanyol çalıştırıcı Albert Sanchez, Las Palmas'ın teklifini kabul edip ayrıldı; kulüp de takımı geçici olarak yardımcı antrenör Pierre Webo'ya teslim etti.

Dunkerque'nin sahibi Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım. Takımın yeni hocası ise Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim: Webo, Süper Lig'de Başakşehir ve Fenerbahçe forması giydi.

PIERRE WEBO HANGİ TAKIMIN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLDU?

Pierre Webo, Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Fransa Ligue 2 kulübü Dunkerque'nin geçici teknik direktörü oldu. Kulüp, Webo'nun takımı yeni bir karar alınana kadar çalıştıracağını duyurdu.

Webo bu göreve dışarıdan gelmedi. Dunkerque'de Albert Sanchez'in yardımcısı olarak çalışıyordu.

PIERRE WEBO KİMDİR?

Pierre Webo, Kamerunlu eski futbolcu ve antrenör. Tam adı Pierre Achille Webo Kouamo. Futbolculuğunda forvet oynadı, Kamerun Milli Takımı'nda da forma giydi.

Türkiye'de en çok Fenerbahçe yıllarıyla hatırlanıyor. Futbolu bıraktıktan sonra teknik ekiplerde çalışmaya başladı ve uzun süre yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

PIERRE WEBO KAÇ YAŞINDA?

Pierre Webo 44 yaşında. 20 Ocak 1982'de doğdu.

PIERRE WEBO NERELİ?

Pierre Webo Kamerunlu. Ülkenin batısındaki Bafoussam şehrinde doğdu.

PIERRE WEBO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Pierre Webo kariyerine Uruguay'da başladı ve Nacional formasını giydi. 2003'te İspanya'ya, Osasuna'ya transfer oldu; bu dönemde Leganés'te kiralık da oynadı. 2007'den sonra Mallorca'ya geçti ve İspanya'da toplam sekiz yıl geçirdi.

2011'de Başakşehir'e gelen Kamerunlu forvet, buradaki performansıyla Fenerbahçe'nin dikkatini çekti. Ocak 2013'te sarı-lacivertli kulübe imza attı ve iki yıl Kadıköy'de oynadı. Ardından Osmanlıspor'a, 2018'de de Gaziantep FK'ya geçti. Futbolu, kariyerine başladığı Nacional'de bıraktı.

PIERRE WEBO HANGİ TAKIMLARDA ANTRENÖRLÜK YAPTI?

Pierre Webo antrenörlüğe Başakşehir'de, Okan Buruk'un teknik ekibinde başladı. Daha sonra Ankaragücü ve Antalyaspor'da yardımcı antrenör olarak çalıştı, ardından Dunkerque'nin teknik ekibine katıldı.

Başakşehir'deki görevi sırasında Paris'te oynanan PSG-Başakşehir maçında ırkçı sözlere hedef oldu. Aralık 2020'deki bu olayın ardından Neymar ve Kylian Mbappé başta olmak üzere çok sayıda futbolcu ve kulüp Webo'ya destek verdi.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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