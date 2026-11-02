Philimon Kiptoo Kipchumba kimdir? İstanbul Maratonu rekorunu 7 yıl sonra kırdı

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İstanbul Maratonu'nun 2019'dan beri kırılamayan rekoru pazar sabahı düştü. Kenyalı Philimon Kiptoo Kipchumba, 42,195 kilometreyi 2 saat 8 dakika 44 saniyede koşup 48. Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu'nu erkeklerde birinci bitirdi.

Eski rekor 2 saat 9 dakika 44 saniyeydi ve yine bir Kenyalıya, Daniel Kibet'e aitti. Kipchumba bu süreyi tam bir dakika geliştirdi. Uzun mesafede adı yeni değil: 2023'te koştuğu üç maratonun üçünü de kazanmıştı.

PHİLİMON KİPTOO KİPCHUMBA İSTANBUL MARATONU'NU KAÇ SAATTE BİTİRDİ?

Philimon Kiptoo Kipchumba, 1 Kasım 2026'da koşulan İstanbul Maratonu'nu 2 saat 8 dakika 44 saniyede bitirdi. Yarış Anadolu yakasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre ilerisinden başladı ve Sultanahmet Meydanı'nda sona erdi.

İlk üç arasındaki fark 13 saniyede kaldı. Etiyopyalı Sufaro Woliyi Kebeto çizgiyi 2:08:54 ile ikinci geçti, üçüncü sıradaki Kenyalı Vincent Kipyegon Ronoh'un derecesi 2:08:57 oldu. Kadınlarda Etiyopyalı Kasanesh Ayenew Baze 2:24:40 ile kazandı.

PHİLİMON KİPTOO KİPCHUMBA KİMDİR?

Philimon Kiptoo Kipchumba, maratonda yarışan Kenyalı bir atlet. Yarı maratondaki en iyi derecesi 1 saat 1 dakika 47 saniye; bu süreyi 21 Mart 2021'de Almanya'nın Dresden kentinde koştu.

Maratona 2022'de Münih'te başladı. İlk kez koştuğu bu yarışı 2 saat 7 dakika 28 saniyeyle kazandı ve 2000 yılından kalan 2:09:46'lık parkur rekorunu kırdı.

PHİLİMON KİPTOO KİPCHUMBA KAÇ YAŞINDA?

Philimon Kiptoo Kipchumba 28 yaşında. 1998 doğumlu atlet, Münih'te maratona ilk kez çıktığında 23 yaşındaydı.

PHİLİMON KİPTOO KİPCHUMBA HANGİ MARATONLARI KAZANDI?

Philimon Kiptoo Kipchumba; Münih, Hong Kong, Xiamen, Şanghay ve İstanbul maratonlarını kazandı. 2023'te şubatta Hong Kong'da, nisanda Çin'in Xiamen kentinde birinci oldu ve o yıl hiç maraton kaybetmedi.

En hızlı maratonunu da aynı yıl koştu. 26 Kasım 2023'teki Şanghay Maratonu'nu 2 saat 5 dakika 35 saniyeyle kazanan Kipchumba, Şanghay'ın 2:07:14'lük parkur rekorunu ve Moses Mosop'un 2015'te Xiamen'de koştuğu 2:06:19'luk Çin'deki en iyi derece rekorunu geride bıraktı. İstanbul'daki derecesi bu kişisel rekorun yaklaşık üç dakika gerisinde kaldı.

PHİLİMON KİPTOO KİPCHUMBA NE KADAR ÖDÜL ALDI?

Philimon Kiptoo Kipchumba, İstanbul'daki birincilikle toplam 55 bin dolar kazandı. Erkeklerde ve kadınlarda birincilere 50'şer bin dolar verildi, Kipchumba'ya parkur rekoru için 5 bin dolar ek ödül ödendi. İkinciler 20 bin, üçüncüler 10 bin dolar aldı.