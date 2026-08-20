Perşembe hangi diziler var? 20 Ağustos bu akşam TV'de yeni dizi var mı?

Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20 AĞUSTOS 2026

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 - Ana Haber

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Creed: Efsanenin Doğuşu | Yabancı Sinema

22:30 - Deli Ve Dahi | Yabancı Sinema

00:45 - Creed: Efsanenin Doğuşu | Yabancı Sinema

02:45 - Kendi Düşen Ağlamaz

PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: -

ATV: -

Kanal D: -

Show TV: Muhtemel Aşk

NOW TV: -

Star TV: -