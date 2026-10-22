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Perşembe günü tırnak kesilir mi, günah mı?

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Perşembe günü tırnak kesilir mi, günah mı?
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Perşembe günü tırnak kesilip kesilemeyeceği ve tırnak kesmenin günah olup olmadığı, konuya ilişkin araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, Perşembe günü tırnak kesilir mi, Perşembe günü tırnak kesmek günah mı? Detaylar haberimizde.

Tırnak kesme zamanı, dini açıdan merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle Perşembe günü tırnak kesmenin uygun olup olmadığı ve bu konuda belirli bir dini hüküm bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Peki, Perşembe günü tırnak kesilir mi, Perşembe günü tırnak kesmek günah mı? İşte konuya ilişkin merak edilenler.

PERŞEMBE GÜNÜ TIRNAK KESİLİR Mİ?

İslam dininde tırnak kesmek, fıtratın gereği olarak kabul edilen temizlik uygulamaları arasında yer alıyor. Hz. Muhammed'in (s.a.s.) hadisinde de tırnak kesmek, fıtratla ilişkilendirilen uygulamalar arasında sayılıyor.

Hadiste, “Beş şey fıtratın gereğidir. Sünnet olmak, avret bölgesindeki kılları temizlemek, koltuk altındaki kılları temizlemek, bıyığı kısaltmak ve tırnakları kesmek.” ifadeleri yer alıyor.

Bu kapsamda tırnakların uzatılması uygun görülmüyor ve tırnakların haftada bir kesilmesi uygun kabul ediliyor. Tırnak kesmek için belirli bir gün şartı bulunmadığından Perşembe günü de tırnak kesilebilir.

PERŞEMBE GÜNÜ TIRNAK KESMEK GÜNAH MI?

Dinimize göre tırnak kesmek için özel bir gün belirlenmemiştir. Bu nedenle tırnakların kesilmesi konusunda gün ve saat sınırlaması bulunmuyor.

Perşembe günü tırnak kesmenin günah olduğuna ilişkin bir hüküm belirtilmediğinden kişi, tırnakları uzadığı zaman gün veya saat ayrımı yapmadan tırnaklarını kesebilir. Tırnak kesmek, fıtratın gereği olarak kabul edilen temizlik uygulamaları arasında yer alıyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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