Perşembe günü hangi diziler var? 3 Eylül bu akşam diziler saat kaçta başlayacak?

Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 EYLÜL 2026

17:55 İddiaların Aksine

18:00 Ana Haber

19:00 Almanya-Türkiye maçı 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final

21:00 Asırlık Gece

00:15 Miami'de Bir Gece

PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Asırlık Gece

ATV: -

Kanal D: -

Show TV: Muhtemel Aşk

NOW TV: -

Star TV: -