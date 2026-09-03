Perşembe günü hangi diziler var? 3 Eylül bu akşam diziler saat kaçta başlayacak?
Bu akşam ekran başına geçecek dizi severler, 3 Eylül 2026 Perşembe günü TV yayın akışında hangi yapımların yer aldığını merakla araştırıyor. "Muhtemel Aşk bu akşam ekranlarda mı?" sorusu da izleyicilerin gündeminde öne çıkan başlıklardan biri. Perşembe gecesi kuşağında Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1 gibi kanalların bu akşamki yayın akışında hangi dizilere yer verdiği merak konusu.
Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 EYLÜL 2026
17:55 İddiaların Aksine
18:00 Ana Haber
19:00 Almanya-Türkiye maçı 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final
21:00 Asırlık Gece
00:15 Miami'de Bir Gece
PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Perşembe günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:
TRT 1: Asırlık Gece
ATV: -
Kanal D: -
Show TV: Muhtemel Aşk
NOW TV: -
Star TV: -