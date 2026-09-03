Haberler

Perşembe günü hangi diziler var? 3 Eylül bu akşam diziler saat kaçta başlayacak?

Perşembe günü hangi diziler var? 3 Eylül bu akşam diziler saat kaçta başlayacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bu akşam ekran başına geçecek dizi severler, 3 Eylül 2026 Perşembe günü TV yayın akışında hangi yapımların yer aldığını merakla araştırıyor. "Muhtemel Aşk bu akşam ekranlarda mı?" sorusu da izleyicilerin gündeminde öne çıkan başlıklardan biri. Perşembe gecesi kuşağında Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1 gibi kanalların bu akşamki yayın akışında hangi dizilere yer verdiği merak konusu.

Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 EYLÜL 2026

17:55 İddiaların Aksine

18:00 Ana Haber

19:00 Almanya-Türkiye maçı 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final

21:00 Asırlık Gece

00:15 Miami'de Bir Gece 

PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Asırlık Gece

ATV: -

Kanal D: -

Show TV: Muhtemel Aşk

NOW TV: -

Star TV: -

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Eski Bakan Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gözaltı

Eski bakanın ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek

Ahmet Davutoğlu ifadeye çağrıldı
Namazda akılalmaz olay! Tekmelediği kedi imamın başına çarptı

İmamın başına öyle bir şey geldi ki! Gerçeği kameradan öğrendi
Marketlerde yeni dönem: Meyve suyu ve nektarlarda tatlandırıcı standardı değişiyor

Marketlerde yeni dönem! Raflarda artık bu şekilde yer alacacak
Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi

Kira sözleşmelerinde bir dönem kapanıyor! Bunu yapmak zorunlu olacak
Cem Yılmaz'ın 12 yaşındaki hali ortaya çıktı

Bu çocuğu tanıdınız mı? Yıllar sonra Türkiye'nin en ünlülerinden oldu
Fenerbahçe'de 45,5 milyon euro buhar oldu

Taraftar delirmesin de ne yapsın! Tam 45 milyon euro buhar oldu

İngiliz oyuncu çıplakken eşi kamerayı açtı!

Dünyaca ünlü oyuncu çıplakken eşi kamerayı açtı!