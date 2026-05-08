Percy Jackson ve Olimposlular: Şimşek Hızı filmi ne zaman, nerede çekildi, Percy Jackson ve Olimposlular: Şimşek Hızı filmi oyuncuları kim, konusu ne?

PERCY JACKSON VE OLİMPOSLULAR: ŞİMŞEK HIRSIZI KONUSU NEDİR?

Film, sıradan bir genç olduğunu sanan Percy Jackson’ın, aslında denizler tanrısı Poseidon’un oğlu olduğunu öğrenmesiyle başlayan süreci konu alıyor. Baş tanrı Zeus’un en güçlü silahı olan "Şimşek" çalınmıştır ve Zeus bu hırsızlıktan dolayı Percy’yi suçlamaktadır.

Eğer şimşek 14 gün içinde bulunup Olimpos Dağı’na geri getirilmezse, tanrılar arasında dünyayı yok edebilecek büyük bir savaş çıkacaktır. Percy, şimşeği çalmadığını kanıtlamak, gerçek hırsızı bulmak ve bu süreçte yeraltı dünyasına kaçırılan annesini kurtarmak için arkadaşları Annabeth (Athena'nın kızı) ve koruyucusu satir Kıvırcık ile tehlikeli bir yolculuğuna çıkar.

PERCY JACKSON FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yönetmenliğini Chris Columbus'un üstlendiği film, dönemin genç yıldızları ile Hollywood’un usta isimlerini bir araya getiriyor:

• Logan Lerman: Percy Jackson

• Alexandra Daddario: Annabeth Chase

• Brandon T. Jackson: Kıvırcık Çalıdibi (Grover)

• Pierce Brosnan: Chiron (Sentor)

• Uma Thurman: Medusa

• Sean Bean: Zeus

• Kevin McKidd: Poseidon

• Jake Abel: Luke Castellan

• Steve Coogan: Hades

• Rosario Dawson: Persephone

PERCY JACKSON FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin prodüksiyon süreci 2009 yılında tamamlanmıştır. Çekimlerin bitişinin ardından yoğun bir görsel efekt (CGI) sürecinden geçen yapım, 12 Şubat 2010 tarihinde dünya genelinde vizyona girmiştir.

PERCY JACKSON VE OLİMPOSLULAR: ŞİMŞEK HIRSIZI NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin hikayesi New York'tan Las Vegas'a uzanan bir yolculuğu anlatsa da, çekimlerin büyük çoğunluğu Kanada ve ABD'deki farklı stüdyo ve dış mekanlarda gerçekleştirilmiştir:

• Kanada (Vancouver ve Victoria): Melez Kampı (Camp Half-Blood) sahneleri Vancouver'daki Victoria Park ve çevresindeki ormanlarda çekilmiştir.

• Nashville (Parthenon): Percy'nin ikinci inciyi bulmak için gittiği tapınak sahneleri, Tennessee'deki ünlü Parthenon replikasında kaydedilmiştir.

• Las Vegas ve New York: Filmin ikonik sahneleri için Las Vegas Bulvarı ve New York'taki Empire State Binası (Olimpos girişi olarak) kullanılmıştır.

• Mammoth Stüdyoları: Birçok fantastik iç mekan sekansı Kanada’daki bu stüdyolarda özel setler kurularak çekilmiştir.

MİTOLOJİ VE MODERN DÜNYANIN BULUŞMASI

Percy Jackson serisi, sadece bir çocuk filmi olmanın ötesinde Yunan mitolojisini genç nesillere sevdiren bir yapım olarak kabul ediliyor. Zeus'un öfkesi, Medusa'nın ölümcül bakışları ve Melez Kampı'ndaki eğitim sahneleri, filmi türünün en sevilen örneklerinden biri haline getiriyor. Eğer fantastik maceralardan hoşlanıyorsanız, bu 119 dakikalık görsel şölen mutlaka listenizde olmalı!