Haberler

Pep Guardiola Fenerbahçe'ye gelecek mi, Fenerbahçe Pep Guardiola'yla anlaştı mı? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Guardiola mı olacak?

Pep Guardiola Fenerbahçe'ye gelecek mi, Fenerbahçe Pep Guardiola'yla anlaştı mı? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Guardiola mı olacak?
Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğu için Pep Guardiola iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, “Pep Guardiola Fenerbahçe’ye gelecek mi, Fenerbahçe Guardiola’yla anlaştı mı?” sorularına yanıt ararken, dünyaca ünlü teknik adamın Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü olup olmayacağı merak konusu oldu.

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünün kim olacağı futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Son günlerde Pep Guardiola ismiyle ilgili ortaya atılan iddiaların ardından “Pep Guardiola Fenerbahçe’ye gelecek mi, Fenerbahçe Guardiola’yla anlaştı mı?” soruları araştırılmaya başlandı. Gözler, Guardiola’nın sarı-lacivertli ekibin başına geçip geçmeyeceğine ilişkin gelişmelere çevrildi.

PEP GUARDİOLA FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı merak edilirken, sosyal medyada dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola'nın sarı-lacivertli takımın başına geçeceği yönünde iddialar gündeme geldi. “Pep Guardiola Fenerbahçe'ye gelecek mi?”, “Fenerbahçe Pep Guardiola'yla anlaştı mı?” ve “Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Guardiola mı olacak?” soruları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı.

FENERBAHÇE GUARDİOLA İLE ANLAŞTI MI?

Sosyal medyada kısa sürede yayılan iddialarda Fenerbahçe'nin Pep Guardiola ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Ancak söz konusu paylaşımlar şu aşamada sosyal medyada yayılan iddialardan ibaret. Fenerbahçe ile Pep Guardiola arasında anlaşma sağlandığına ilişkin kulüp tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

PEP GUARDİOLA FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ OLACAK?

Pep Guardiola'nın Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacağı yönündeki iddialar henüz resmi bir gelişmeyle doğrulanmış değil. Bu nedenle sosyal medya paylaşımlarının, resmi kaynaklardan gelecek açıklamalar olmadan kesinleşmiş bir transfer veya teknik direktör anlaşması olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Fenerbahçe'nin Pep Guardiola ile anlaştığına veya İspanyol teknik adamın takımın başına geçeceğine yönelik şu an için resmi bir açıklama bulunmuyor. Teknik direktör konusunda yaşanacak yeni gelişmelerin kulübün resmi kanalları üzerinden duyurulması bekleniyor.

Fenerbahçe ve Pep Guardiola hakkında yaşanacak yeni gelişmeleri, teknik direktörlük sürecine ilişkin son dakika haberlerini ve resmi açıklamaları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var

Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi

Askeri araç devrildi: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber: Şehit ve yaralılar var

Camiye giren kadın cuma namazını karıştırdı

Tek başına cuma namazını karıştırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adaylar bomba! İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturabilecek isimler

Adaylar bomba! İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturabilecek isimler
İmamoğlu artık siyasi yasaklı! Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar

O artık siyasi yasaklı! Karara sinirlendi, salondan zorla çıkardılar
'Beni vurdurma' diye özür diledi, Sedat Peker kayıtsız kalamadı

"Beni vurdurma" diye özür diledi, Sedat Peker kayıtsız kalamadı
Vincenzo Italiano'dan Vlahovic için açıklama

Vlahovic'e verilen ceza için konuştu!
Dünyanın en çok kazanan lideri Güney Asya'dan: Maaşı Trump'ın 7 katı

Dünyanın en çok kazanan lideri! Maaşı Trump'ın 7 katından fazla
İnşaatta korkunç kaza! Boşluğu görmeyince ikinci kattan düştü

Dikkatsizliğin bedeli ağır oldu! Korkunç anlar kamerada
Ne su şişesi ne de futbolcular! İsmail Kartal'ın istifa etmesinin sebebi bambaşka bir şey çıktı

İsmail Kartal'ın istifa etmesinin asıl sebebi bambaşka bir şey çıktı