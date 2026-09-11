Pep Guardiola Fenerbahçe'ye gelecek mi, Fenerbahçe Pep Guardiola'yla anlaştı mı? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Guardiola mı olacak?

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünün kim olacağı futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Son günlerde Pep Guardiola ismiyle ilgili ortaya atılan iddiaların ardından “Pep Guardiola Fenerbahçe’ye gelecek mi, Fenerbahçe Guardiola’yla anlaştı mı?” soruları araştırılmaya başlandı. Gözler, Guardiola’nın sarı-lacivertli ekibin başına geçip geçmeyeceğine ilişkin gelişmelere çevrildi.

PEP GUARDİOLA FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı merak edilirken, sosyal medyada dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola'nın sarı-lacivertli takımın başına geçeceği yönünde iddialar gündeme geldi. “Pep Guardiola Fenerbahçe'ye gelecek mi?”, “Fenerbahçe Pep Guardiola'yla anlaştı mı?” ve “Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Guardiola mı olacak?” soruları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı.

FENERBAHÇE GUARDİOLA İLE ANLAŞTI MI?

Sosyal medyada kısa sürede yayılan iddialarda Fenerbahçe'nin Pep Guardiola ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Ancak söz konusu paylaşımlar şu aşamada sosyal medyada yayılan iddialardan ibaret. Fenerbahçe ile Pep Guardiola arasında anlaşma sağlandığına ilişkin kulüp tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

PEP GUARDİOLA FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ OLACAK?

Pep Guardiola'nın Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacağı yönündeki iddialar henüz resmi bir gelişmeyle doğrulanmış değil. Bu nedenle sosyal medya paylaşımlarının, resmi kaynaklardan gelecek açıklamalar olmadan kesinleşmiş bir transfer veya teknik direktör anlaşması olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Fenerbahçe'nin Pep Guardiola ile anlaştığına veya İspanyol teknik adamın takımın başına geçeceğine yönelik şu an için resmi bir açıklama bulunmuyor. Teknik direktör konusunda yaşanacak yeni gelişmelerin kulübün resmi kanalları üzerinden duyurulması bekleniyor.

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