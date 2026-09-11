Esenyurt’ta feci ölüm

Esenyurt'ta asansörde kalan çocukları kurtarmak isteyen apartman görevlisi, asansörün hareket etmesi sonucu feci şekilde can verdi.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2300. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 9 katlı apartmanda görev yapan bir kişi, asansörde kalan çocukları kurtarmak için müdahale ettiği sırada asansörün hareket etmesi sonucu araya sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, apartman görevlisi vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Asansörle kat arasında sıkışan adam yapılan çalışma sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılarak cenaze aracına taşındı. Polis ekiplerinin yaşanan olayla ilgili herhangi bir ihmal olup olmadığı yönünde inceleme başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı