Haberler

Esenyurt’ta feci ölüm

Esenyurt’ta feci ölüm
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt’ta asansörde kalan çocukları kurtarmak isteyen apartman görevlisi, asansörün hareket etmesi sonucu feci şekilde can verdi.

Esenyurt'ta asansörde kalan çocukları kurtarmak isteyen apartman görevlisi, asansörün hareket etmesi sonucu feci şekilde can verdi.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2300. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 9 katlı apartmanda görev yapan bir kişi, asansörde kalan çocukları kurtarmak için müdahale ettiği sırada asansörün hareket etmesi sonucu araya sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, apartman görevlisi vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Asansörle kat arasında sıkışan adam yapılan çalışma sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılarak cenaze aracına taşındı. Polis ekiplerinin yaşanan olayla ilgili herhangi bir ihmal olup olmadığı yönünde inceleme başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var

Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daha 24 yaşındaydı! Yakınları cansız bedeninin başında sinir krizi geçirdi

Yakınları cansız bedeninin başında sinir krizi geçirdi
Nijerya'da 'bitkisel içecek' tüketimi nedeniyle ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

Ülke şokta! Can kaybı korkunç boyutlara çıktı
Beşiktaş-Erzurumspor FK karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu!
Oğuz Murat Aci davasında dikkat çeken gelişme! Cihantimur'un avukatından tazminat teklifı

Timur Cihantimur davasında tazminat teklifi aileyi isyan ettirdi
Arda Güler için tam 100 milyon Euro

Arda için inanılmaz teklif! Real Madrid anında kabul edebilir
Tuvalete gitmenin bedeli 89 bin lira oldu

Tuvalete gitmenin bedeli 89 bin lira oldu
Ne su şişesi ne de futbolcular! İsmail Kartal'ın istifa etmesinin sebebi bambaşka bir şey çıktı

İsmail Kartal'ın istifa etmesinin asıl sebebi bambaşka bir şey çıktı