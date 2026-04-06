Pelin Akil ile Baran Bölükbaşı sevgili mi? Pelin Akil'in yeni sevgilisi kimdir?

Pelin Akil’in özel hayatına dair dedikodular gündemi yeniden hareketlendirdi. Magazin sayfaları ve sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun kimle birlikte olduğu sorusuna kilitlenmiş durumda. Baran Bölükbaşı ile arasında bir yakınlık mı var, yoksa Pelin Akil’in yeni bir aşka yelken açtığı doğru mu? Tüm bu sorular, hayranların merakını artırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

PELİN AKİL KİMDİR?

Pelin Akil, 17 Nisan 1986’da İstanbul’da doğmuş, Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur. Arka Sıradakiler, Seksenler, Suskunlar ve Kızıl Elma gibi dizilerdeki rolleriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmıştır. Tiyatro sahnesinde de Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi ve Closer gibi oyunlarda yer almıştır. Show TV, TRT 1 ve Star TV gibi kanallarda önemli projelerde rol almış, hem ekran hem sahne deneyimiyle adından söz ettirmiştir.

PELİN AKİL KAÇ YAŞINDA?

1986 doğumlu olan Pelin Akil, 2026 itibarıyla 39 yaşındadır.

PELİN AKİL NERELİ?

İstanbul doğumlu olan Pelin Akil, anne tarafından Makedonya göçmeni, baba tarafından ise Boşnak asıllıdır.

PELİN AKİL'İN KARİYERİ

Pelin Akil, 2007’den bu yana aktif olarak oyunculuk yapmaktadır. Dizilerdeki başarılarının yanı sıra tiyatro oyunları ve sinema filmleriyle de izleyici karşısına çıkmıştır. Arka Sıradakiler dizisiyle kariyerine sağlam bir başlangıç yapmış, Seksenler ve Suskunlar gibi dizilerdeki performansıyla dikkat çekmiştir. Kızıl Elma, Ne Münasebet, Aile İşi, Çember, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Barbaroslar ve Yalı Çapkını gibi dizilerde de önemli roller üstlenmiştir. Tiyatroda Rent Müzikali, Marika'nın Serveti ve Closer gibi oyunlarda sahne almış, beyaz perdede ise Ana, Su ve Ateş, Saklı, Deli Aşk, Keşif ve Son Akşam Yemeği gibi filmlerde rol almıştır. Ayrıca TV programları ve reklam kampanyalarında da yer almıştır.

BARAN BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Baran Bölükbaşı, 1 Mayıs 1994’te Hatay’da doğmuş, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Bölükbaşı, kamera önü oyunculuk eğitimini çeşitli atölyelerde almış ve 2017’den itibaren birçok dizi projesinde yer almıştır. Adı Efsane dizisinde hayat verdiği Fiko karakteriyle tanınmış, Son Nefesime Kadar, Servet, Vuslat ve Yalı Çapkını gibi projelerde de rol almıştır.

BARAN BÖLÜKBAŞI KAÇ YAŞINDA?

1994 doğumlu olan Baran Bölükbaşı, 2026 itibarıyla 32 yaşındadır.

BARAN BÖLÜKBAŞI NERELİ?

Hatay doğumlu olan Baran Bölükbaşı, aslen İskenderunludur.

BARAN BÖLÜKBAŞI NE İŞ YAPIYOR?

Baran Bölükbaşı, oyunculuk yapmaktadır. Hem televizyon dizilerinde hem sinema projelerinde aktif rol almakta, yeni projelerde de kariyerini sürdürmektedir.