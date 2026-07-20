Pazartesi hangi diziler var? 20 Temmuz Altı Üstü İstanbul saat kaçta başlıyor?

Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2026? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20 TEMMUZ 2026

13:15 – Seksenler

14:45 – Yürek Çıkmazı

17:45 – Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber

20:00 – On Üç Yaşam (Yabancı Sinema)

23:15 – Pelin Çift ile Gündem Ötesi

PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: -

ATV: Altı Üstü İstanbul (20.00)

Kanal D: -

Show TV: Güldür Güldür Show

NOW TV: -

Star TV: -