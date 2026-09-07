Pazartesi günü hangi diziler var? 6 Eylül Evlilik Güzeldir bu akşam saat kaçta?
Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Evlilik Güzeldir bu akşam var mı? Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Evlilik Güzeldir neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 6 Eylül 2026 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2026? Pazartesi günü dizileri!
Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2026? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 EYLÜL 2026
13:15 - Seksenler
14:35 - Alparslan: Büyük Selçuklu
17:40 - Lingo Türkiye
18:55 - İddiaların Aksine
19:00 - Ana Haber
20:00 - Evlilik Güzeldir
PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Pazartesi günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:
TRT 1: Evlilik Güzeldir
ATV: Altı Üstü İstanbul
Kanal D: Uzak Şehir
Show TV: -
NOW TV: -
Star TV: -