Pazartesi günü hangi diziler var? 6 Eylül Evlilik Güzeldir bu akşam saat kaçta?

Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2026? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 EYLÜL 2026

13:15 - Seksenler

14:35 - Alparslan: Büyük Selçuklu

17:40 - Lingo Türkiye

18:55 - İddiaların Aksine

19:00 - Ana Haber

20:00 - Evlilik Güzeldir

PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Evlilik Güzeldir

ATV: Altı Üstü İstanbul

Kanal D: Uzak Şehir

Show TV: -

NOW TV: -

Star TV: -