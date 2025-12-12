Haberler

Pazar Gezmesi sunucusu Asiye Acar kimdir? Asiye Acar kaç yaşında, nereli?

Pazar Gezmesi sunucusu Asiye Acar kimdir? Asiye Acar kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanal D'nin sevilen yapımlarından Ev Gezmesi, Evrim Akın ile yolların ayrılmasının ardından sona erdi ve program formatı tamamen yenilenerek Pazar Gezmesi adıyla tekrar izleyici karşısına çıkmaya başladı. Yenilenen programın sunuculuğunu ise magazin haberciliğinin deneyimli ismi Asiye Acar üstlendi. Peki, Pazar Gezmesi sunucusu Asiye Acar kimdir? Asiye Acar kaç yaşında, nereli? Detaylar...

Asiye Acar, Türk televizyon dünyasında uzun yıllardır hem kamera önünde hem de arka planda aktif olarak görev yapan deneyimli bir medya profesyonelidir. Peki, Pazar Gezmesi sunucusu Asiye Acar kimdir? Asiye Acar kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

PAZAR GEZMESİ SUNUCUSU ASİYE ACAR KİMDİR?

Televizyon gazeteciliğine, sektörün usta isimlerinden Reha Muhtar ile adım atan Acar, habercilik disiplinini ve mesleki donanımını bu dönemde geliştirmiştir.

Kariyerine magazin muhabiri olarak başlayan Asiye Acar, sahada edindiği deneyimle kısa sürede dikkat çekmiş; magazin dünyasına dair sıcak gelişmeleri doğru, hızlı ve etkili biçimde aktaran isimlerden biri olmuştur. Yıllar içinde birçok televizyon programında görev alan Acar, hem editoryal süreçlerde hem de ekran önünde gösterdiği profesyonellikle geniş bir kitle tarafından tanınmıştır.

Türkiye'nin en köklü kanallarından Kanal D'de uzun süre "Magazin D" programının Haber Müdürü olarak görev yapan Acar, magazin haberciliği alanında güçlü bir otorite haline gelmiştir. Haber merkezi yönetimi, özel röportajlar, magazin gündeminin nabzını tutan canlı yayınlar ve sektörel analizler, onun medya kariyerinin temel yapı taşları arasında yer almaktadır.

Pazar Gezmesi sunucusu Asiye Acar kimdir? Asiye Acar kaç yaşında, nereli?

ASİYE ACAR KAÇ YAŞINDA?

Asiye Acar, 2023 yılı itibarıyla 42 yaşındadır. Mesleki kariyerine genç yaşlarda başlayan Acar, 20 yılı aşkın süredir televizyonculuk alanında kesintisiz bir biçimde çalışmaktadır. Bu deneyim, onu hem genç izleyiciler hem de medya sektörünün profesyonelleri tarafından güvenilen bir isim haline getirmiştir.

ASİYE ACAR NERELİ?

Asiye Acar, aslen Kastamonuludur. Doğup büyüdüğü kültür, onun iletişim tarzında samimiyet ve doğallık gibi güçlü özelliklere yansımıştır. Anadolu kökenine sahip olması, geniş bir izleyici kitlesiyle rahat bir bağ kurabilmesini sağlamış; ekran önünde gösterdiği yakın ve içten duruş, kariyerindeki başarısında önemli bir rol oynamıştır.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama: Merhaba ikinci hayat

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı

Ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
Ünlü tasarımcıdan dikkat çeken sözler! Bu otomobili alan pişman oluyor

Bu otomobili satın alanlar kısa süre içinde pişman oluyor
Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama: Merhaba ikinci hayat

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama
Atılan manşetler bomba! Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı

Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Çok konuşulan iddialara bakın ne cevap verdi

Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Vahim iddialara böyle yanıt verdi
Gidecek mi kalacak mı? Galatasaray'dan Icardi açıklaması

Galatasaray'dan Icardi açıklaması
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı feci şekilde can verdi
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
title