Paraguay ve Avustralya'nın averajı Türkiye'den iyi mi, ikili averaj Paraguay ve Avustralya'da mı?
Paraguay ve Avustralya’nın averajının Türkiye’den iyi olup olmadığı ve ikili averaj durumunun hangi takımları öne çıkardığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. “İkili averaj Paraguay ve Avustralya’da mı?” sorusu, Dünya Kupası grup hesaplarının kritik aşamaya geldiği bu dönemde en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.
“ Paraguay ve Avustralya’nın averajı Türkiye’den iyi mi?” sorusu, gruptaki puan dengeleri ve olası eşitlik senaryoları nedeniyle gündemdeki yerini koruyor. Takımların ikili averaj ve genel averaj durumları, gruptan çıkma ihtimallerini doğrudan etkilediği için taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.
TÜRKİYE 2026 DÜNYA KUPASI’NA VEDA ETTİ
2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında Paraguay ve Avustralya’nın ikili averaj üstünlüğü sonrası Türkiye A Millî Futbol Takımı turnuvaya veda etti. Alınan sonuçların ardından Türkiye’nin gruptan çıkma şansı kalmadı.
İKİLİ AVERAJDA PARAGUAY VE AVUSTRALYA ÖNDE
Grup hesaplamalarında Paraguay ve Avustralya’nın Türkiye’ye karşı ikili averajda üstünlük sağladığı belirtildi.
TÜRKİYE GRUPTAN ELENDİ
Puan durumu ve ikili averaj tablosunun netleşmesiyle birlikte Türkiye’nin gruptan çıkamadığı kesinleşti. Bu sonuçla A Millî Takım, 2026 Dünya Kupası’na erken veda etti.
Ortaya çıkan tabloyla birlikte Türkiye’nin turnuvadaki mücadelesi sona erdi. Taraftarlar ise alınan sonuç sonrası büyük hayal kırıklığı yaşadı.