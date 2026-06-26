Paraguay ve Avustralya'nın averajı Türkiye'den iyi mi, ikili averaj Paraguay ve Avustralya'da mı?

“ Paraguay ve Avustralya’nın averajı Türkiye’den iyi mi?” sorusu, gruptaki puan dengeleri ve olası eşitlik senaryoları nedeniyle gündemdeki yerini koruyor. Takımların ikili averaj ve genel averaj durumları, gruptan çıkma ihtimallerini doğrudan etkilediği için taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.

TÜRKİYE 2026 DÜNYA KUPASI’NA VEDA ETTİ

2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında Paraguay ve Avustralya’nın ikili averaj üstünlüğü sonrası Türkiye A Millî Futbol Takımı turnuvaya veda etti. Alınan sonuçların ardından Türkiye’nin gruptan çıkma şansı kalmadı.

İKİLİ AVERAJDA PARAGUAY VE AVUSTRALYA ÖNDE

Grup hesaplamalarında Paraguay ve Avustralya’nın Türkiye’ye karşı ikili averajda üstünlük sağladığı belirtildi.

TÜRKİYE GRUPTAN ELENDİ

Puan durumu ve ikili averaj tablosunun netleşmesiyle birlikte Türkiye’nin gruptan çıkamadığı kesinleşti. Bu sonuçla A Millî Takım, 2026 Dünya Kupası’na erken veda etti.

Ortaya çıkan tabloyla birlikte Türkiye’nin turnuvadaki mücadelesi sona erdi. Taraftarlar ise alınan sonuç sonrası büyük hayal kırıklığı yaşadı.