Dünya futbolunda dikkat çeken ekiplerden biri olan Paraguay'ın geleceği netleşmeye başladı. Takımın aldığı sonuçların ardından birçok futbolsever "Paraguay diskalifiye mi oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Paraguay'ın turnuvadaki son durumu, puan tablosundaki yeri ve elenme ihtimaliyle ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

PARAGUAY DİSKALİFİYE Mİ OLDU? TÜRKİYE–PARAGUAY MAÇI YENİDEN Mİ OYNANACAK?

Dünya Kupası'nda Türkiye ile Paraguay arasında oynanan karşılaşmanın ardından sosyal medyada ortaya atılan iddialar futbol gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Bazı paylaşımlarda Paraguay'ın kural ihlali nedeniyle diskalifiye edildiği ve Türkiye–Paraguay maçının yeniden oynanacağı öne sürülürken, futbolseverler konunun gerçeğini araştırıyor. Peki Paraguay diskalifiye mi oldu, Türkiye–Paraguay maçı tekrar mı edilecek?

PARAGUAY DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Paraguay'ın Dünya Kupası'ndan diskalifiye edildiğine ilişkin iddialar gerçeği yansıtmıyor. Turnuva yetkilileri veya FIFA tarafından Paraguay hakkında verilmiş herhangi bir diskalifiye kararı bulunmuyor. Sosyal medyada yayılan paylaşımların aksine, Paraguay'ın turnuvadaki statüsünde resmi olarak açıklanmış bir değişiklik olmadı.

TÜRKİYE–PARAGUAY MAÇI YENİDEN Mİ OYNANACAK?

Karşılaşmanın tekrar edileceğine yönelik söylentiler de kısa sürede gündem oldu. Ancak Türkiye–Paraguay maçının yeniden oynanacağına dair resmi kaynaklardan yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle maçın tekrar edilmesi yönündeki iddialar doğrulanmış bilgiler arasında yer almıyor.

TARTIŞMALARIN ODAĞINDAKİ POZİSYON NE?

Sosyal medyada gündeme gelen iddiaların merkezinde Paraguaylı futbolcu M. Galarza'nın, hakem Ivan Barton'un yere düşen saatini aldığı öne sürülen pozisyon yer alıyor. Bazı kullanıcılar bu olayın kural ihlali oluşturduğunu savunurken, söz konusu pozisyonla ilgili resmi makamlar tarafından açıklanmış bir yaptırım veya soruşturma kararı bulunmuyor.

RESMİ MAKAMLARDAN AÇIKLAMA VAR MI?

Şu ana kadar FIFA veya turnuva organizasyonu tarafından Paraguay'ın diskalifiye edildiğine ya da Türkiye–Paraguay maçının yeniden oynanacağına ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı. Bu nedenle sosyal medyada dolaşan iddiaların teyit edilmiş bilgi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Sonuç olarak Paraguay'ın diskalifiye edildiği ve Türkiye–Paraguay maçının tekrar oynanacağı yönündeki iddialar için resmi bir doğrulama bulunmuyor. Mevcut bilgiler doğrultusunda Paraguay turnuvadaki mücadelesine devam ederken, futbolseverlerin gelişmeleri yalnızca resmi kaynaklardan takip etmesi tavsiye ediliyor.