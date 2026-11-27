Pape Gueye kimdir, Galatasaray'a transfer olacak mı soruları, Jakobs'un paylaşımının ardından en çok araştırılan konular arasına girdi. İspanya LaLiga ekibi Villarreal'de forma giyen 27 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu, Galatasaray'ın uzun süredir takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Ancak Galatasaray ile Villarreal arasında henüz resmi bir anlaşma sağlanmadı ve kulüplerden transfere ilişkin bir açıklama yapılmadı.

PAPE GUEYE KİMDİR?

Pape Alassane Gueye, 24 Ocak 1999'da Fransa'nın Montreuil kentinde doğdu. 27 yaşındaki futbolcu, Senegal Milli Takımı'nda forma giyiyor. Defansif orta saha ve merkez orta saha mevkilerinde görev yapan Gueye, fiziksel gücü ve top kapma becerisiyle öne çıkıyor.

PAPE GUEYE'NİN KARİYERİ

Pape Gueye, profesyonel kariyerine Fransız ekibi Le Havre'da başladı. 2016-17 sezonunda Le Havre A takımına yükselen Gueye, 2020 yılında Olympique Marsilya'ya transfer oldu. 2022-23 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak Sevilla'da forma giyen Senegalli oyuncu, İspanyol ekibinde 16 maça çıkıp 1 gol attı.

Gueye, Temmuz 2024'te Villarreal'e transfer oldu ve sarı denizaltılarla dört yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncunun Villarreal ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. 18 numaralı formayı giyen Gueye, 2026-27 sezonunda 17 maçta 1354 dakika süre aldı ve 3 gol kaydetti.

PAPE GUEYE MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Pape Gueye, Senegal Milli Takımı'nın 2021 Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan kadrosunda yer aldı. Gueye, Kasım 2026'da Senegal'in Sudan ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası eleme maçlarının kadrosuna da çağrıldı.

PAPE GUEYE GALATASARAY'A TRANSFER OLACAK MI?

Pape Gueye'nin Galatasaray'a transfer olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Gueye'yi kadrosuna katmak istediği, ancak Villarreal'in yüksek bonservis talebi nedeniyle görüşmelerin sonuçsuz kaldığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların, orta sahayı güçlendirmek amacıyla ara transfer döneminde Gueye için yeniden girişimde bulunması bekleniyor. Ancak kulüplerden bu konuda resmi bir teklif ya da anlaşma açıklaması yapılmadı.

İSMAİL JAKOBS'UN PAYLAŞIMI NE?

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu İsmail Jakobs, milli takım arkadaşı Pape Gueye'nin sosyal medya paylaşımının altına "Galatasaray'a hoş geldin" yorumunu yaptı. Jakobs'un, Gueye'yi Galatasaray formasıyla gösteren bir görseli de paylaşması taraftarları heyecanlandırdı. Ancak bu paylaşım resmi bir transfer duyurusu niteliği taşımıyor.

PAPE GUEYE'NİN BONSERVİSİ NE KADAR?p

Pape Gueye için basında 40 milyon euroluk bir bedel konuşuluyor. Ancak bu rakam Villarreal tarafından doğrulanmış bir bonservis bedeli değil. Villarreal'in, sözleşmesi 2028'e kadar devam eden oyuncusu için yüksek bir bedel talep ettiği belirtiliyor.