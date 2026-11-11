Palau nerede, Palau nüfusu kaç?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Mikronezya bölgesinde bulunan ada ülkesi, nüfus bakımından da dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre Palau'nun 1 Temmuz 2026 itibarıyla nüfusunun 17.614 olması öngörülüyor; bu rakam 1 Temmuz 2025'te 17.663'tü. İşte Palau'nun konumu, nüfusu ve ülkeye dair merak edilen tüm bilgiler.

PALAU NEREDE, HANGİ KITADA?

Palau, Okyanusya kıtasında, Batı Pasifik Okyanusu'nda yer alan bir ada ülkesidir. Mikronezya bölgesinin batı ucunda bulunan ülke, Filipinler'in yaklaşık 800 kilometre doğusunda, Endonezya ve Yeni Gine'nin ise kuzeyinde konumlanır. Ülke, büyük bölümü ıssız olmak üzere 300'ü aşkın adadan oluşur. En büyük ada Babeldaob'dur.

PALAU'NUN BAŞKENTİ NERESİ?

Palau'nun başkenti, Babeldaob Adası'nda bulunan Ngerulmud'dur. Ülkenin en kalabalık şehri ve ticari merkezi ise Koror'dur. Koror, 2006'ya kadar başkent olarak da kullanılmıştı.

PALAU NÜFUSU KAÇ?

BM verilerine dayanan hesaplamalara göre Palau'nun 2026 yıl ortası nüfusunun 17.614 kişi olduğu tahmin ediliyor. Bu rakam dünya nüfusunun yüzde 0,00021'ine denk geliyor. Ülke, nüfus sıralamasında dünyanın en küçükleri arasında yer alıyor. Palau, 237 ülke ve bölge arasında nüfusta 224'üncü sırada bulunuyor ve Okyanusya'daki 23 ülke ve bölge içinde 17'nci sırada geliyor.

PALAU NÜFUSU AZALIYOR MU?

Evet. Palau'nun nüfusu son yıllarda düzenli olarak geriliyor. Ülke nüfusu 2004'te yaklaşık 19.800 kişiyle zirveye ulaştı ve 2100 yılına kadar 11.200 civarına düşmesi bekleniyor. BM projeksiyonlarına göre 2050'de nüfusun yüzde 11,7 küçülerek 15.562 kişiye inmesi öngörülüyor.

PALAU'NUN YÜZÖLÇÜMÜ VE NÜFUS YOĞUNLUĞU

Palau, kara yüzölçümü bakımından da oldukça küçük bir ülke. Ülkenin nüfus yoğunluğu kilometrekare başına 38 kişi, toplam kara alanı ise 460 kilometrekare. Ülkede medyan yaş ise 38,9.

PALAU'DA YAŞAM SÜRESİ VE DOĞURGANLIK

Palau'da kadın başına doğurganlık oranı 1,8. Ortalama yaşam süresi her iki cinsiyette 69,6 yıl; kadınlarda 72,2, erkeklerde 67,4 yıl.

PALAU'DA HANGİ DİL KONUŞULUYOR?

Palau'nun resmi dilleri Palauca ve İngilizcedir. Bazı adalarda yerel diller de resmi statüye sahiptir. Ülkede para birimi olarak ABD doları kullanılır.

PALAU NE ZAMAN BAĞIMSIZ OLDU?

Tarih boyunca İspanya, Almanya ve Japonya yönetiminde kalan Palau, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ABD idaresindeki BM vesayet bölgesine dahil edildi. Ülke, 1 Ekim 1994'te bağımsızlığını kazandı. Palau, ABD ile imzaladığı Serbest Ortaklık Anlaşması kapsamında savunma ve ekonomik destek alıyor.

PALAU NEYİYLE ÜNLÜ?

Palau, dünyanın en önemli dalış noktalarından biri olarak biliniyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Rock Islands (Kaya Adaları), zengin mercan resifleri ve iğnesiz denizanalarıyla ünlü Jellyfish Lake, ülkenin simgeleri arasında. Palau, 2009'da dünyanın ilk köpekbalığı koruma alanını ilan eden ülke olarak da çevre politikalarıyla öne çıkıyor. Ekonomi büyük ölçüde turizm, balıkçılık ve dış yardımlara dayanıyor.