Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'nin, TBMM'de kabul edilen "çerçeve yasa"ya destek vermesi parti içinde dikkat çeken bir istifaya neden oldu. CHP Çorum İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine henüz 4 gün önce atanan Özlem Özşahin istifa etti. Peki, Özlem Özşahin kimdir, neden istifa etti? Detaylar haberimizde.

ÖZLEM ÖZŞAHİN KİMDİR?

Özlem Özşahin, CHP Çorum İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine getirilen isim olarak gündeme geldi. Özşahin, söz konusu göreve atanmasının üzerinden henüz 4 gün geçmişken istifa kararı aldı.

Özlem Özşahin'in istifası, CHP'nin TBMM'de kabul edilen "çerçeve yasa"ya destek vermesinin ardından geldi. Özşahin, partisinin düzenlemeye "evet" oyu vermesini kabul edemediğini belirterek görevinden ayrıldığını duyurdu.

Özşahin'in açıklamasında öne çıkan konu ise devletin üniter yapısı oldu. CHP'nin ilgili düzenlemedeki tutumunun kendi yaklaşımıyla uyuşmadığını belirten Özşahin, bu konuyu kendisi açısından tartışmaya kapalı bir "kırmızı çizgi" olarak nitelendirdi.

GÖREV SÜRESİ 4 GÜN SÜRDÜ

Özlem Özşahin'in CHP Çorum İl Kadın Kolları Başkanlığı görevindeki süresi 4 günle sınırlı kaldı. Göreve atanmasının ardından TBMM'de kabul edilen "çerçeve yasa"ya CHP'nin destek vermesine tepki gösteren Özşahin, kısa süre içinde istifa kararını kamuoyuna açıkladı.

Özşahin'in göreve getirilmesinin üzerinden 100 saat bile geçmeden istifa etmesi, yaşanan sürecin en dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.