Özlem Karapınar kimdir? Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali Özlem Karapınar kaç yaşında, nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen 2026 Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) toplantısında alınan kararlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinde önemli değişiklikleri beraberinde getirdi. Toplantının en dikkat çeken kararlarından biri ise Hava Kuvvetleri Kurmay Albayı Özlem Karapınar'ın tuğgeneralliğe terfi ettirilmesi oldu. 30 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali (paşası) unvanını alacak olan Karapınar, Türk askeri tarihinde önemli bir ilke imza attı. Peki, Özlem Karapınar kimdir? Özlem Karapınar kaç yaşında nereli?

ÖZLEM KARAPINAR KİMDİR?

2026 Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararları kapsamında tuğgeneral rütbesine terfi ettirilen Özlem Karapınar, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan Hava Kuvvetleri Kurmay Albayıdır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen YAŞ toplantısında alınan karar doğrultusunda bir üst rütbeye yükselen Karapınar, 30 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali (paşası) unvanını kazanacak. Bu terfi kararı, Türk Hava Kuvvetleri tarihinde bir ilk olması nedeniyle kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

YAŞ toplantısında kuvvet komutanlıklarını ilgilendiren terfi, atama ve emeklilik kararları açıklanırken, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Boşalan Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine ise Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı.

Toplantının öne çıkan kararlarından biri olan Özlem Karapınar'ın tuğgeneralliğe yükseltilmesiyle birlikte Türk Hava Kuvvetleri tarihinde kadın personelin ulaştığı en yüksek rütbe de ilk kez general seviyesine taşınmış oldu.

ÖZLEM KARAPINAR KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Kamuoyuna açıklanan resmi bilgiler kapsamında Özlem Karapınar'ın doğum tarihi, yaşı ve memleketine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmış değil.

Aynı şekilde Karapınar'ın eğitim hayatı, mezun olduğu okullar, görev yaptığı birlikler ve mesleki kariyerine ilişkin ayrıntılar da resmi açıklamalarda yer almamaktadır.