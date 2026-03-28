Uşak siyaseti son dönemde sadece idari ve hukuki gelişmelerle değil aynı zamanda özel hayatına dair gündemlerle de artan bir şekilde tartışılıyor. Peki, Özkan Yalım'ın sevgilisi kim? Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın eşi kim? Detaylar haberimizde.

UŞAK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN YALIM’IN SEVGİLİSİ KİM?

Özellikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı bir soruşturmada Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile ilgili çeşitli iddialar kamuoyu gündemine taşındı.

Bu kapsamda öne çıkan iddia şu:

Başkan Yalım’ın Ankara’daki operasyon sırasında yanında bulunduğu belirtilen 21 yaşında bir kadın – S.A. isimli kişinin Uşak Belediyesi çalışanı olduğu haberlerde yer aldı.

Bazı medya organları bu ismin “sevgilisi” olarak anıldığını yazdı; ancak bu resmî makamlar tarafından doğrulanmış bir bilgi değil ve ilişki niteliğine dair herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

Hukuki ve etik açıdan henüz doğrulanmış bir ilişki bilgisi bulunmadığından, söz konusu iddialar spekülatif niteliktedir. Kamuoyuna yansıyan bu tür bilgiler aktarılırken, masumiyet karinesi çerçevesinde kişisel özel hayatın korunmasına azami özen gösterilmelidir.

UŞAK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN YALIM’IN EŞİ KİM?

Resmî kayıtlarda ve kamuoyunda bilinen en güvenilir bilgiye göre Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım evlidir ve üç çocuk sahibidir.

Başkan Yalım’ın eşi Ayşegül Yalım geniş çevrelerde sadece eş olarak değil, özellikle toplumsal ve sosyal sorumluluk projeleriyle de tanınan bir isim olarak ön plana çıkıyor.

Resmî kaynaklarda bu evliliğin devam ettiği; ancak bazı yerel haberlerde boşanma süreci iddialarının yer aldığına dair haberler haber ajanslarında yer almıştır. Bu iddialar resmî mercilerce henüz tasdik edilmemiştir.

ÖZKAN YALIM NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 27 Mart 2026 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü operasyon kapsamında gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma gibi iddialarla ilgili birçok kişi ile birlikte gözaltına alındığı basın organlarında yer aldı.