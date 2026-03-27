Özkan Yalım, uzun yıllardır hem iş dünyasında hem de siyasette aktif rol alan bir isimdir. 1969 yılında Uşak’ın Eşme ilçesine bağlı Köylüoğlu köyünde doğan Yalım, ticari başarıları ve siyasi kariyeriyle kamuoyunda tanınmaktadır. CHP çatısı altında milletvekilliği ve belediye başkanlığı gibi görevler üstlenmiştir. Peki, Özkan Yalım evli mi? Özkan Yalım'ın eşi kim? Detaylar...

ÖZKAN YALIM EVLİ Mİ?

Yalım’ın özel yaşamı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Birden fazla kaynağa göre Özkan Yalım evli ve üç çocuk babasıdır. Bu bilgi, güvenilir ulusal medya ve siyasi biyografi portallarında yer almaktadır; ailesiyle ilgili bilgiler de yaşamının genel çerçevesinde açıklanmıştır.

Aile yaşamı kamuoyunun ilgisini çekerken, eşinin kim olduğuna dair özel bilgiler daha sınırlı bir biçimde paylaşılmaktadır. Bununla birlikte yerel kaynaklarda bu konuyla ilgili bazı bildirimler yer almaktadır (bkz. Egem Uşak gazetesi haberleri).

ÖZKAN YALIM'IN EŞİ KİM?

Yerel basında ve bölgesel haber platformlarında yer alan bilgilere göre, Özkan Yalım’ın eşi Ayşegül Yalım olarak geçmektedir. Bu bilgi, özellikle aile ile ilgili toplumsal etkinlik haberlerinde referans olarak yer almıştır.