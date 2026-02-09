ÖZGÜR ÖZEL WHATSAPP KONUŞMALARI: Özgür Özel Mesut Özarslan WhatsApp konuşmalarında ne yazıyor? Özgür Özel, Mesut Özarslan'a ne dedi, tehdit mi etti?

CHP Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın istifasının ardından, partide yeni bir tartışma gündeme geldi. Özarslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyururken, istifa kararının arkasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine WhatsApp üzerinden gönderdiği öne sürülen mesajlar olduğunu belirtti. Peki, Özgür Özel Mesut Özarslan WhatsApp konuşmalarında ne yazıyor? Özgür Özel, Mesut Özarslan'a ne dedi, tehdit mi etti? Detaylar...

ÖZGÜR ÖZEL MESUT ÖZARSLAN WHATSAPP KONUŞMALARINDA NE YAZIYOR?

Özarslan, mesajlarda hakaret, tehdit ve küfür içerikli ifadelerin yer aldığını ve bu mesajların hem kendisini hem de ailesini hedef aldığını iddia etti. Bu iddialar, CHP içindeki gerilimi ve liderlik tartışmalarını farklı bir boyuta taşıdı.

Konu kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Özarslan mesajların ortaya çıkmasıyla birlikte hukuki süreci başlatacağını açıkladı.

ÖZGÜR ÖZEL, MESUT ÖZARSLAN'A NE DEDİ?

Mesut Özarslan, kamuoyuna paylaştığı açıklamasında, Özgür Özel'in kendisine ve ailesine yönelik ağır ifadeler kullandığını iddia etti. Özarslan, özellikle annesi ve merhum babasının mesajlarda hedef alınmasını kabul edilemez bulduğunu ifade etti. Açıklamasında şu sorulara dikkat çekti:

"Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi?"

"Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi?"

"Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi?"

Özarslan, bu anlayışla CHP çatısı altında siyaset yapmanın mümkün olmadığını belirterek, hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu:

"Mesajlarında annemi ve merhum babamı dahi karıştırdı. Yazılı olan her şey ortadadır. Yarın savcılığa başvuruyorum. Devletimizin imkânları ve gelişen teknolojiyle her şey ortaya çıkacaktır."

MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Ortaya çıkan mesajlarda iddialara göre Özgür Özel'in Mesut Özarslan'a gönderdiği ifadeler oldukça ağır. Mesajlarda geçen bazı ifadeler şöyle kaydedildi:

"Ya da onlara giderek bana yalan attığını, aslında hırsız olduğunu, şerefsiz olduğunu itiraf ediyorsun."

"O zaman sen layığını bulmuşsun."

"Ama gün gelince ben sana yapıştırırım."

"Ama gün gelecek devir dönecek, elime düşeceksin. O gün sana acırsam namerdim."

"Köpek."

"S… git."

"Alçak köpek s… git."

"Yalaka."

"Karaktersiz p…."

"Seni doğuran ana senden utanır."

Ortaya çıkan bu iddia edilen mesajlar, CHP'deki kriz ve iç tartışmaları derinleştirirken, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Özgür Özel cephesinden ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.