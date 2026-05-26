Özgür Özel İzmir mitingi SON DAKİKA! Özgür Özel İzmir mitinginde neler oluyor?

CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in İzmir’de gerçekleştirmeyi planladığı buluşma, kentte dikkat çeken gelişmelere sahne oldu. Cumhuriyet Meydanı’nda yapılması planlanan program öncesinde alan polis bariyerleriyle kapatılırken, bölgeye çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. İzmir Valiliği’nin, Cumhuriyet Meydanı’nın miting alanı olmadığı gerekçesiyle etkinliğe izin vermediği öğrenildi. Bunun ardından alanda toplanan kalabalığa yönelik polis müdahalesi yaşandı. Peki, Özgür Özel İzmir mitinginde neler oluyor? Detaylar haberimizde.

ÖZGÜR ÖZEL İZMİR MİTİNGİ SON DAKİKA!

İzmir’de gün boyunca hareketli anlar yaşandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlemeyi planladığı buluşma öncesinde meydanın girişleri polis bariyerleriyle kapatıldı. Bölgeye çok sayıda TOMA ile çevik kuvvet polisi sevk edildiği görüldü. Vatandaşların meydana girişine izin verilmedi.

Edinilen bilgilere göre, İzmir Valiliği’nin Cumhuriyet Meydanı’nın miting alanı olmadığı gerekçesiyle etkinliğe izin vermediği belirtildi. Yetkililer tarafından programın Gündoğdu Meydanı’nda yapılabileceği ifade edildi. Ancak Özgür Özel’in ekibinin miting alanını değiştirmeme kararı aldığı öğrenildi.

Meydanda toplanan kalabalık ile polis ekipleri arasında zaman zaman gerginlik yaşanırken, polis müdahalesi dikkat çekti. Bölgedeki güvenlik önlemleri gün boyunca artırıldı.

İzmir’e gelen Özgür Özel, havalimanında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlar havaalanında bir karşılamadan ziyade bayramlaşmak istediğini söyledi. Planlanmış bir miting yok, o yüzden izin başvurusuna gerek yok. Partililerle merhabalaşıp bayramlaşacağız. O meydan il başkanlığımızın hemen yanında, korkmuşlar, meydanı çevirmişler, böyle bir şeye gerek yok. Millet bizi nerede bekliyorsa oraya gideriz.”

Yaşanan gelişmelerin ardından Özgür Özel’in kalabalıkla birlikte Gündoğdu Meydanı’na doğru yürümeye başladığı bildirildi.

ÖZGÜR ÖZEL İZMİR MİTİNGİNDE NELER OLUYOR?

İzmir’de Cumhuriyet Meydanı çevresinde güvenlik önlemleri sabah saatlerinden itibaren yoğunlaştırıldı. Meydana çıkan yolların bariyerlerle kapatıldığı görülürken, alana giriş yapmak isteyen vatandaşların içeri alınmadığı aktarıldı. Bölge çevresinde çok sayıda çevik kuvvet polisi ile TOMA konuşlandırıldı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in bir gün önce yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde Manisa’ya geçmeden önce İzmir’de partililerle buluşacağını duyurduğu öğrenildi. Ancak Cumhuriyet Meydanı’nda yapılması planlanan etkinliğe izin verilmediği belirtildi.

Valiliğin, Cumhuriyet Meydanı’nın resmi miting alanı olmadığı yönündeki değerlendirmesi sonrası alternatif olarak Gündoğdu Meydanı’nın gösterildiği ifade edildi. Buna rağmen Özel’in ekibinin program yerini değiştirmeme yönünde karar aldığı bildirildi.

Alan çevresinde toplanan kalabalığın ardından polis müdahalesi yaşandı. Güvenlik güçlerinin meydan çevresindeki önlemleri artırdığı gözlendi.

Özgür Özel ise yaptığı açıklamada etkinliğin resmi bir miting olmadığını savundu. Açıklamasında izin başvurusu gerektirecek bir durum olmadığını ifade eden Özel, partililerle bayramlaşmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Yaşanan gelişmeler sonrasında Özgür Özel ve beraberindeki kalabalığın Gündoğdu Meydanı’na yürümeye başladığı bildirildi.

İzmir’deki gelişmeler kamuoyunda yakından takip edilmeye devam ediyor. Son dakika gelişmeleriyle beraber haber içeriğimiz güncellenecektir.