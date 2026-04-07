Özgür Ceylan gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Kent A.Ş. Mimarı Özgür Ceylan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Üsküdar Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma, gündeme bomba gibi düşerken gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı öne sürülen Özgür Ceylan merak konusu oldu. Kent A.Ş.’de mimar olarak görev yaptığı belirtilen Ceylan’ın ismi neden bu operasyonla birlikte anılmaya başlandı? Kamuoyunda büyük yankı uyandıran gelişmenin ardından, “Özgür Ceylan gözaltına alındı mı, suçlamalar neler?” soruları araştırılmaya başlandı. Öte yandan, Ceylan’ın hayatına dair bilgiler de en çok aranan başlıklar arasında yer aldı. İşte merak edilen tüm detaylar...

ÖZGÜR CEYLAN GÖZALTINA MI ALINDI?

Üsküdar Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, Kent A.Ş.’de mimar olarak görev yaptığı belirtilen Özgür Ceylan’ın da gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı öğrenildi. İstanbul ve Yalova’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

ÖZGÜR CEYLAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturmanın, Üsküdar Belediyesi’nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına dayandığı belirtiliyor. İddialara göre, belediye iştiraki olan Kent A.Ş. üzerinden müteahhitlerden gayri yasal gelir elde edildiği, ruhsat işlemlerinde yetkisi olmayan kişilerin sürece müdahil olduğu ve rüşvet suçunu oluşturabilecek eylemlerin gerçekleştirildiği öne sürülüyor. Bu kapsamda Özgür Ceylan da soruşturmaya dahil edilerek gözaltına alındı.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİNDE NELER OLUYOR?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Üsküdar Belediyesi’nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinin usule aykırı şekilde yürütüldüğü iddia ediliyor. Kent A.Ş.’nin paravan olarak kullanıldığı, ruhsat işlemlerinde belirli kodlamalarla (renklendirme sistemi) süreçlerin yönlendirildiği ve işlemlerin resmi kriterlerden ziyade maddi menfaat karşılığında ilerletildiği ileri sürülüyor. Operasyon sonrası belediye binasına giriş-çıkışların geçici olarak kapatıldığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

ÖZGÜR CEYLAN KİMDİR?

Özgür Ceylan’ın, Üsküdar Belediyesi iştiraki olan Kent A.Ş.’de mimar olarak görev yaptığı belirtiliyor. Soruşturma kapsamında adı geçen Ceylan hakkında detaylı kişisel bilgilere ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında belediye yöneticileri, teknik personeller, iş takipçileri ve müteahhitlerin yer aldığı görüldü. Listede şu isimler bulunuyor: Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci, Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu, Barkın Ege Tekkökoğlu, Hakan Yavuz, Ahmet İşman, Veysel Köse, Ceyhan Han, Burçin Çevik, Yasin Karabaş ile birlikte çok sayıda müteahhit. Toplamda 20 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.