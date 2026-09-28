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Özgür Akayoğlu kimdir? Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu neden gözaltına alındı?

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Özgür Akayoğlu kimdir? Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu neden gözaltına alındı?
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Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu hakkında araştırmalar hız kazandı. Akayoğlu'nun kariyeri ve geçmişte üstlendiği görevler gündeme geldi. Peki, Özgür Akayoğlu kimdir? Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde.

Fon soruşturması kapsamında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı. Peki, Özgür Akayoğlu kimdir? Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu neden gözaltına alındı? Detaylar...

ÖZGÜR AKAYOĞLU KİMDİR?

Özgür Akayoğlu, bankacılık ve finans sektöründe uzun yıllara dayanan yöneticilik deneyimine sahip bir bankacıdır. Destek Yatırım Bankası'nın Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yapan Akayoğlu, kariyerinde Pamukbank, Atlas Faktoring, Oyakbank ve Destek Finans Faktoring gibi finans kuruluşlarında çeşitli görevler üstlendi.

Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimi alan Akayoğlu, İstanbul Üniversitesi'nde Finansal Kurumlar alanında yüksek lisans eğitimi aldı. DestekBank'ın resmi yönetim kurulu bilgilerinde yer alan bilgilere göre çalışma hayatına 1990 yılında Pamukbank A.Ş.'de başladı.

Akayoğlu'nun kariyerinde özellikle bankacılık, faktoring ve finans alanındaki yöneticilik görevleri öne çıkıyor. Pamukbank'taki görevlerinin ardından Atlas Faktoring A.Ş. ve Oyakbank A.Ş.'de yöneticilik yapan Akayoğlu, 2007-2021 yılları arasında Destek Finans Faktoring A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yaptı. Temmuz 2021 itibarıyla ise Destek Yatırım Bankası'nda Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görevlendirildi.

KAP kayıtlarında da Özgür Akayoğlu, Destek Yatırım Bankası'nın yönetimde söz sahibi personeli arasında "Genel Müdür" olarak yer alıyor.

DESTEK YATIRIM BANKASI GENEL MÜDÜRÜ ÖZGÜR AKAYOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Fon soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, bu sabah gözaltına alındı. Akayoğlu’nun, bankanın kurucu ortakları arasında yer aldığı belirtildi.

Destek Yatırım Bankası, 2021 yılında 300 milyon lira sermayeyle üç ortaklı olarak kurulmuştu. Özgür Akayoğlu da kuruluş sürecinde bankanın ortakları arasında bulunuyordu.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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