Türkiye sağlık camiası, genç yaşta hayatını kaybeden Dr. Özgün Ömer Asiller’in vefat haberiyle derin bir üzüntü yaşadı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde akademik çalışmalarını sürdüren genç hekimin ani ölümü, ailesi, yakın çevresi ve meslektaşları arasında büyük bir üzüntüye neden oldu. Peki, Özgün Ömer Asiller kimdir, kaç yaşındaydı? Doktor Özgün Ömer Asiller neden öldü? Detaylar...

ÖZGÜN ÖMER ASİLLER KİMDİR?

Özgün Ömer Asiller, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yapan genç bir doktordu. Tıp alanındaki akademik çalışmalarıyla tanınan Asiller, özellikle anesteziyoloji, yoğun bakım ve klinik tıp üzerine yürüttüğü çalışmalarla dikkat çekiyordu.

Ankara Üniversitesi’nin araştırma bilgi sisteminde yer alan akademik profiline göre Dr. Asiller’in bilimsel yayın faaliyetleri de bulunuyordu. Profil bilgilerinde yaklaşık 24 akademik yayın kaydı yer aldı. Bu durum, genç yaşına rağmen bilimsel üretkenliğiyle öne çıktığını gösterdi.

Meslek hayatını akademik disiplin içerisinde sürdüren Asiller’in, hem klinik uygulamalarda hem de akademik araştırmalarda aktif rol aldığı biliniyor. Sağlık sektöründe görev yapan meslektaşları tarafından çalışkan, disiplinli ve gelecek vadeden bir hekim olarak tanımlandığı ifade edildi.

Öte yandan Dr. Özgün Ömer Asiller’in Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Bayat İleği Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Memleketinde ve görev yaptığı çevrede sevilen bir isim olduğu belirtilirken, vefat haberinin ardından çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.

ÖZGÜN ÖMER ASİLLER KAÇ YAŞINDAYDI?

Kamuoyunda en çok merak edilen konular arasında Dr. Özgün Ömer Asiller’in yaşı da yer aldı. Ancak yayımlanan haberlerde ve resmi kaynaklarda Asiller’in doğum yılına ya da net yaş bilgisine ilişkin açık bir bilgi paylaşılmadı.

DOKTOR ÖZGÜN ÖMER ASİLLER NEDEN ÖLDÜ?

Dr. Özgün Ömer Asiller’in ölüm nedeni hakkında yerel kaynaklarda kalp krizi iddiası öne çıktı. Paylaşılan bilgilere göre genç doktorun kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ancak ölüm sürecine ilişkin resmi makamlar tarafından detaylı bir tıbbi açıklama yapılmadı. Bu nedenle kamuoyuna yansıyan bilgilerin yalnızca mevcut haber kaynaklarına dayandığı ve doğrulanmış resmi rapor niteliği taşımadığı biliniyor.