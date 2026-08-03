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Özge Özpirinçci olayı nedir? Kübra Süzgün Özge Özpirinçci olayı nedir?

Özge Özpirinçci olayı nedir? Kübra Süzgün Özge Özpirinçci olayı nedir?
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'Kadın' dizisinde 'Nisan' karakterine hayat veren genç oyuncu Kübra Süzgün, sosyal medyada paylaştığı bir videoda eski rol arkadaşı Özge Özpirinçci hakkında çok ağır iddialarda bulundu. Peki, Özge Özpirinçci olayı nedir? Kübra Süzgün Özge Özpirinçci olayı nedir? Detaylar haberimizde.

Geçmişte reyting rekorları kıran 'Kadın' dizisinde, Özge Özpirinçci'nin canlandırdığı 'Bahar' karakterinin kızı 'Nisan'ı oynayan Kübra Süzgün, yıllar sonra eski rol arkadaşına yönelik şok edici suçlamalarla gündeme geldi. Yayınlanan videoda oldukça üzgün olduğu ve gözyaşlarına hakim olamadığı görülen Süzgün, Özpirinçci'yi kendisini ve ailesini tehlikeye atmakla suçladı. Peki,  Özge Özpirinçci olayı nedir? Kübra Süzgün Özge Özpirinçci olayı nedir? Detaylar...

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ OLAYI NEDİR?

Genç oyuncu, iddialarını dile getirdiği videoda şu sarsıcı ifadeleri kullandı: "Özge Özpirinçci, beni tanıdın mı? Hani 'Kadın' dizisinde Nisan olarak oyunculuk yapan Kübra ben. Hani 7 yıl önce beni ve ailemi çetelere yem ederek kaçıp gittiğin Kübra ben. Seni tanıdığım günden beri ne çocukluğumu yaşayabildim, ne de genç kızlığımı yaşayabildim. Biz her gün ailecek 'bizi ne zaman öldürürler' diye bekledik. Benim babam o çetelerle savaşmak için neyi var neyi yoksa hepsini sattı ve ölümüne savaştı. Hala da bizi korumak için savaşıyor da."

"ALLAH'A ŞİKAYET EDECEĞİM"

Açıklamalarının devamında Özpirinçci'ye sitem dolu sözlerle yüklenen Süzgün, sözlerini şöyle tamamladı: "Ve umarım sen de Bodrum'da çok güzel eğleniyorsundur. Ama Allah'tan tek bir dileğim var; bana ve aileme bu dünyada yaşattıklarının 100 katını Allah'ım inşallah sana da yaşatırken bana da göstermeyi nasip etsin. Ama eğer göremezsem, seni Allah'a şikayet edeceğim. Ve umarım bu dünyada veremediğin hesabı, Allah'ın huzurunda verirsin."

GÖZLER ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'DE

Ortaya atılan bu vahim iddiaların ardından, gözler hedefteki isim olan Özge Özpirinçci'ye çevrildi. Ünlü oyuncudan iddialara yönelik henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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