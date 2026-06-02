O¨zge Borak kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Salkım'ı O¨zge Borak kaç yaşında, nereli?

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda Salkım karakteriyle ekranlara gelen Özge Borak, performansıyla izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Uzun yıllardır televizyon, sinema ve tiyatro dünyasında yer alan başarılı oyuncunun yaşamı ve kariyeri merak konusu olurken, birçok kişi Özge Borak'ın kaç yaşında olduğunu ve nereli olduğunu araştırmaya başladı. İşte Özge Borak'ın hayatı ve kariyerine dair öne çıkan detaylar...

ÖZGE BORAK KİMDİR?

Özge Borak, 14 Şubat 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Türk oyuncudur. Sanatçı bir aileden gelen Borak'ın babası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin başkoreograflarından Selçuk Borak, annesi ise balerin Buket Borak'tır. Küçük yaşlarda sanat hayatına adım atan oyuncu, 8 yaşında Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü'nün sınavlarını kazanarak tiyatroya başladı. İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

ÖZGE BORAK KAÇ YAŞINDA?

Özge Borak, 14 Şubat 1982 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 44 yaşındadır.

ÖZGE BORAK NERELİ?

Başarılı oyuncu Özge Borak, İstanbul doğumludur ve aslen sanatla iç içe bir aileden gelmektedir.

ÖZGE BORAK'IN KARİYERİ

Özge Borak, televizyon kariyerine 2003 yılında başladı. Kariyeri boyunca "Sultan Makamı", "Ihlamurlar Altında", "Eşref Saati", "Küçük Kadınlar", "Leyla ile Mecnun", "İstanbullu Gelin", "Menajerimi Ara", "Yalan" ve "Kızılcık Şerbeti" gibi birçok yapımda rol aldı.

Sinemada ise "Eyyvah Eyvah", "Eyyvah Eyvah 2", "Eyyvah Eyvah 3", "Benim Adım Feridun", "Dedemin Fişi" ve "Bana Adını Sor" gibi yapımlarla izleyici karşısına çıktı. 2013-2016 yılları arasında yayınlanan Güldür Güldür Show'da canlandırdığı "Nezaket" karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra tiyatro sahnesinde de aktif olarak yer alan Borak, 2011 yılında "Eyyvah Eyvah 2" filmindeki performansıyla 16. Sadri Alışık Ödülleri'nde Komedi ya da Müzikal En İyi Yardımcı Oyuncu ödülünü kazandı. Ayrıca 2022 yılında yayınlanan "Maske Kimsin Sen?" yarışmasının birincisi oldu.