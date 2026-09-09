Özel Ekip 2 filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Özel Ekip 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Özel Ekip 2 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? sorularının yanıtı da izleyiciler tarafından araştırılıyor. Filmde, yıllar önce karısının ölümüne neden olan başarısız bir operasyonun ardından polislikten ayrılan eski Anti-Gang polisi Niels Cartier’in, aynı suç çetesinin sekiz yıl sonra yeniden ortaya çıkmasıyla intikam için harekete geçmesi anlatılıyor. Niels, 14 yaşındaki kızıyla birlikte tehlikeli bir mücadeleye girişiyor.

ÖZEL EKİP 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Aksiyon ve polisiye türündeki Özel Ekip 2 (Antigang: La Relève) filmi, 2023 yılında izleyiciyle buluşan Fransız yapımı bir devam filmidir. Yönetmen koltuğunda Benjamin Rocher’in oturduğu yapımda Alban Lenoir, Jean Reno, Sofia Essaïdi ve Cassiopée Mayance gibi oyuncular rol alıyor.

Özel Ekip 2 filminin çekimleri Fransa’da, ağırlıklı olarak Paris ve Île-de-France bölgesinde gerçekleştirildi. Filmin çekimleri 14 Kasım 2022 tarihinde başladı ve 16 Ocak 2023 tarihinde tamamlandı. Yapım, 2015 yılında yayınlanan Özel Ekip filminin devamı niteliğini taşıyor.

ÖZEL EKİP 2 FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Özel Ekip 2 filminin oyuncu kadrosunda Fransız sinemasının tanınan isimleri yer alıyor. Filmin başrollerini Alban Lenoir, Jean Reno, Sofia Essaïdi ve Cassiopée Mayance paylaşıyor.

Alban Lenoir filmde Niels Cartier karakterini canlandırırken, Cassiopée Mayance Niels'in kızı Charlotte-Serge karakterine hayat veriyor. Sofia Essaïdi Aurore Chalet, Jean Reno ise Serge Buren rolünde izleyici karşısına çıkıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Stéfi Celma, Sébastien Lalanne, Jean-Toussaint Bernard, Oumar Diaw, Barbara Elisabeth Bühl ve Adrien Ménielle gibi isimler bulunuyor.

ÖZEL EKİP 2 FİLMİ KONUSU NE?

Özel Ekip 2 filmi, eski Anti-Gang polisi Niels Cartier'in yıllar sonra geçmişiyle yeniden yüzleşmesini konu alıyor. Niels, başarısız sonuçlanan bir operasyonun ardından polislikten ayrılmış ve bu olay sırasında eşinin hayatını kaybetmesi nedeniyle büyük bir yıkım yaşamıştır.

Aradan geçen sekiz yılın ardından eşinin ölümünden sorumlu olan banka soyguncusu çetesi yeniden ortaya çıkar. Bunun üzerine Niels, çeteden intikam almak için harekete geçer. Ancak bu mücadelede yalnız değildir. 14 yaşındaki asi kızı Charlotte-Serge de babasının yanında yer alır.

Baba-kızın suç çetesine karşı verdiği mücadele, aksiyon ve gerilim dolu olayları beraberinde getirirken filmde yer yer komedi unsurları da öne çıkıyor.

ÖZEL EKİP 2 FİLMİ YÖNETMENİ Kİ?

Özel Ekip 2 filminin yönetmenliğini Benjamin Rocher üstleniyor. Filmin senaryosunda ise Bertrand Soulier, Benjamin Rocher ve Tristan Schulmann'ın imzası bulunuyor. Yapım, Fransız aksiyon sinemasının dikkat çeken örnekleri arasında yer alıyor.

ÖZEL EKİP 2 FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANDI?

Orijinal adı Antigang: La Relève olan Özel Ekip 2, 2023 yılında yayınlandı. Yapım, 2015 tarihli Özel Ekip filminin devamı olarak hazırlandı ve Disney+ üzerinden izleyiciyle buluştu. Film yaklaşık 1 saat 30 dakika uzunluğundadır.