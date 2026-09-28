Ozan Kabak hangi takımda oynuyor, Ozan Kabak nerede oynuyor?

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Genç yaşta Avrupa futboluna adım atan Ozan Kabak'ın şu anda hangi takımda oynadığı sorusu, milli takım kadrosunun açıklanmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Kariyeri boyunca farklı ülkelerde forma giyen tecrübeli savunmacının nerede oynadığı, taraftarlar arasında sıkça araştırılıyor. Ozan Kabak'ın güncel kulübü, sözleşme durumu ve kariyerindeki son gelişmeler haberimizin devamında...

OZAN KABAK HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Ozan Kabak şu anda Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyiyor. Milli savunmacı, Temmuz 2022'de katıldığı Alman kulübünde kariyerini sürdürüyor ve takımın savunmasının önemli parçalarından biri olarak görev yapıyor. Yani "Ozan Kabak nerede oynuyor?" sorusunun yanıtı Almanya, kulübü ise Hoffenheim.

HOFFENHEIM'DAKİ PERFORMANSI NASIL?

Ozan Kabak, Hoffenheim'da geçirdiği sezonlarda savunmadaki başarısının yanı sıra gol katkısıyla da dikkat çekti. Özellikle duran top organizasyonlarında rakip kalede etkili olan milli stoper, geçen sezon Bundesliga'da stoper pozisyonuna göre yüksek gol sayısına ulaştı. Hava toplarındaki gücü ve oyun kurulumundaki katkısıyla teknik ekibin güvendiği isimler arasında yer alıyor.

OZAN KABAK'IN KARİYERİ

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Ozan Kabak, sarı-kırmızılı takımda A takıma yükselerek kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Genç yaşta gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren savunmacı, Ocak 2019'da Almanya'nın VfB Stuttgart ekibine transfer oldu. Ardından Schalke 04'e geçen Ozan, burada da Bundesliga tecrübesini artırdı.

LIVERPOOL VE PREMIER LİG DÖNEMİ

Ozan Kabak'ın kariyerindeki en dikkat çekici duraklardan biri Liverpool oldu. 2021 yılının başında Schalke 04'ten kiralık olarak İngiliz devine katılan milli oyuncu, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde forma giyme şansı buldu. Liverpool'un ardından Norwich City'de de kiralık olarak oynayan Ozan, 2022 yazında Hoffenheim'a transfer oldu.

OZAN KABAK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ozan Kabak, 25 Mart 2000 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 26 yaşındaki savunmacı, stoper pozisyonunda görev yapıyor ve sağ ayağını kullanıyor. Genç yaşta birçok farklı ligde forma giyme tecrübesi, onu Türk futbolunun en deneyimli savunmacılarından biri haline getirdi.

MİLLİ TAKIMDAKİ YERİ

Ozan Kabak, A Milli Takım'daki yerini de korumaya devam ediyor. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki İtalya maçı öncesinde açıkladığı 30 kişilik aday kadroda, Ozan Kabak Hoffenheim oyuncusu olarak savunma oyuncuları arasında yer aldı. Milli stoper, ay-yıldızlı ekibin İtalya karşısındaki ilk 11'inde de görev aldı.