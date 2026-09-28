Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe saldırılar sonrası okul güvenliği sözleri

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe saldırılar sonrası okul güvenliği sözleri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada okul güvenliğini artırmaya yönelik mevcut önlemlerin yeniden ele alındığını ve ilave tedbirlerin görüşüldüğünü söyledi. Erdoğan, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan saldırıdan etkilenen çocuklara geçmiş olsun dileklerini iletirken, Osmaniye'de yeğeni tarafından öldürülen öğretmen Mehmet Bilgili için de başsağlığı mesajı verdi.

  • Kabine'nin 72. toplantısında ilk olarak güvenli okul ikliminin inşası ve güçlendirilmesi ele alındı.
  • Geçtiğimiz yıl yaşanan olaylar nedeniyle okul güvenliğini artıracak ek önlemler uygulamaya konulmuştu ve bugün bu önlemler yeniden gözden geçirilerek ilave tedbirler görüşüldü.
  • Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geçen hafta meydana gelen silahlı saldırıda 11 çocuk yaralandı, tedavisi devam eden 3 çocuk bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okul güvenliği konusunda dikkat çeken açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Erdoğan, son dönemde yaşanan olayların ardından okullarda alınacak önlemlerin yeniden değerlendirildiğini belirtti.

OKUL GÜVENLİĞİ KABİNENİN İLK GÜNDEM MADDELERİNDEN OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine'nin 72. toplantısının ardından yaptığı açıklamada, toplantıda ilk olarak güvenli okul ikliminin güçlendirilmesi konusunun ele alındığını söyledi. Erdoğan, daha önce yaşanan olayların ardından okul güvenliğini artırmaya yönelik ek önlemlerin devreye alındığını hatırlatarak, mevcut uygulamaların yeniden gözden geçirildiğini ifade etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Kabinemizin 72. toplantısını az önce tamamladık. İlk olarak güvenli okul ikliminin inşasını ve güçlendirilmesini istişare ettik. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız üzücü hadiseler nedeniyle okulların güvenliğini arttıracak ek önlemler uygulamaya koymuştuk. Bugün bunları tekrar gözden geçirdik ve ilave tedbirleri görüştük."

TURGUTLU'DAKİ SALDIRIYA DEĞİNDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geçen hafta meydana gelen silahlı saldırıya da değindi. Söz konusu olayda 11 çocuk yaralanmış, saldırının ardından bölgede güvenlik tedbirleri artırılmıştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de daha sonra emniyet müdürlerine her okulun risk durumunun ayrı ayrı değerlendirilmesi ve okul çevresindeki şüpheli hareketliliğin yakından takip edilmesi talimatını vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaydan etkilenen çocuklara geçmiş olsun dileklerini ileterek şu ifadeleri kullandı: "Geçen hafta Manisa Turgutlu'da meydana gelen acı olaydan etkilenen çocuklarımıza tekrar geçmiş olsun diyor, tedavileri devam eden 3 çocuğumuza acil şifalar diliyorum."

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 461 sitede yayınlandı.
Ortaokulda makasla tehdit iddiası! Okul yönetiminden açıklama

Ortaokulda makasla tehdit iddiası!
Türkiye-İtalya karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

Montella'dan 3 büyük sürpriz: İşte ilk 11'ler
Kiev Bilimler Akademisi'ne dron saldırısında akademisyenler yangından kaçmak için pencerelerden atladı

Başkentin kalbi vuruldu: Çalışanlar can havliyle pencerelere koştu

Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül

İşte masadaki formül! Fon mağdurları paralarını bu şekilde alacak

Fenerbahçe'nin yıldızı baba oluyor! Müjdeli haberi duyurdular

Milyonların sevgilisi baba oluyor! Sevincini böyle paylaştı
Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi

Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi, ortalık fena karıştı
Genç kadını hayattan kopardı, 'tam kusurlu' raporuna rağmen serbest bırakıldı

Yolu kontrol etti ama yetmedi! "Tam kusur" raporuna rağmen...
Galatasaray'da Barış Alper bombası elde patladı! Dursun Özbek o günü bekliyor

Korkulan oldu! Dursun Özbek o günü dört gözle bekliyor
Prenses Kalina'nın değişimi ağızları açık bıraktı

Prensesin son hali ağızları açık bıraktı