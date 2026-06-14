Oyuncu değişikliği 10 saniye kuralı nedir, 2026 Dünya Kupası oyuncu değişikliği 10 saniyede yapılmazsa ne olur?

Futbol dünyasında gündem yaratan 10 saniye oyuncu değişikliği kuralı, 2026 Dünya Kupası öncesinde taraftarların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Yeni uygulama ile oyuncuların sahayı daha hızlı terk etmesi amaçlanırken, süre sınırına uyulmaması halinde yaşanacaklar da merak ediliyor. Oyuncu değişikliği 10 saniyede tamamlanmazsa hangi ceza uygulanacak? FIFA'nın yeni kuralına ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİNDE 10 SANİYELİK SÜRE

Yeni kurallara göre oyuncu değişikliklerinin 10 saniye içerisinde tamamlanması gerekecek. Sürenin aşılması durumunda oyuna girecek futbolcu, karşılaşma yeniden durana kadar en az bir dakika boyunca sahaya giremeyecek. Bu süreçte ilgili takım bir kişi eksik mücadele etmek zorunda kalacak.

TAÇ ATIŞLARINDA GECİKMEYE İZİN VERİLMEYECEK

IFAB'ın aldığı karar doğrultusunda hakemler taç atışları ve kale vuruşlarında 5 saniyelik geri sayım uygulayacak. Taç atışının belirtilen süre içinde kullanılmaması halinde top rakip takıma verilecek. Böylece maçların gereksiz duraksamalarla yavaşlamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

GECİKEN KALE VURUŞUNUN CEZASI KORNER

Kalecilerin veya savunma oyuncularının kale vuruşlarını geciktirmesi de artık doğrudan cezalandırılacak. Süre sınırının aşılması halinde rakip takım korner kullanma hakkı elde edecek.

SAKATLANAN FUTBOLCULAR İÇİN YENİ UYGULAMA

Sakatlık nedeniyle oyunun durmasına sebep olan ve tedavi için saha kenarına gelen oyuncular da yeni kuraldan etkilenecek. Bu futbolcular sahaya geri dönmeden önce en az bir dakika beklemek zorunda olacak.

VAR'IN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

2026 Dünya Kupası'nda VAR sistemi daha fazla pozisyonda devreye girecek. Yeni düzenlemeyle birlikte hatalı korner kararları ve ikinci sarı kart pozisyonları da video yardımcı hakem tarafından incelenebilecek.

AMAÇ ZAMAN KAYIPLARINI AZALTMAK

IFAB tarafından kabul edilen yeni kuralların temel amacı, futbolun oyun süresini daha verimli kullanmak ve zaman geçirmeye yönelik taktikleri azaltmak. Düzenlemelerin ilk kez 2026 FIFA Dünya Kupası'nda uygulanması planlanıyor.