Ousmane Camara kimdir, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor? Ousmane Camara Galatasaray' gelecek mi?

Orta saha ağırlıklı görev yapan ve fizik gücüyle dikkat çeken Ousmane Camara'nın performansı, transfer piyasasında hareketliliğe yol açtı. "Ousmane Camara Galatasaray'a gelecek mi?" sorusu gündemi meşgul ederken, sarı-kırmızılı kulübün genç futbolcu için resmi bir girişimde bulunup bulunmadığı da yakından takip ediliyor. Transferle ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

SARI-KIRMIZILILARDAN CAMARA HAMLESİ

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunma hattı için rotasını Fransa'ya çevirdi. Sarı-kırmızılıların, Ligue 1 ekiplerinden Angers SCO forması giyen 22 yaşındaki stoper Ousmane Camara için resmi girişimlere başladığı iddia edildi. Yönetimin, genç oyuncuyu olası ayrılıklara karşı uzun vadeli bir yatırım olarak gördüğü ifade ediliyor.

OUSMANE CAMARA KİMDİR?

Fransa doğumlu olmasına rağmen milli takım tercihini **Mali Milli Takımı**ndan yana kullanan Ousmane Camara, fizik gücü ve atletizmiyle dikkat çekiyor. 1,97 metrelik boyu nedeniyle futbol çevrelerinde "modern bir kule" olarak tanımlanan genç savunmacı, kariyerinin yükseliş dönemini yaşıyor.

• Doğum Tarihi / Yaş: 6 Mart 2003 (22)

• Boy: 1,97 m

• Mevki: Stoper

• Yan Mevki: Ön Libero

• Güncel Kulüp: Angers SCO

• Sözleşme Bitişi: 30 Haziran 2029

• Piyasa Değeri: Yaklaşık 4 milyon Euro

TRANSFER DETAYLARI VE BONSERVİS BEKLENTİSİ

Kulübe yakın kaynaklara göre Galatasaray yönetimi, oyuncunun menajeriyle ilk teması kurdu ve olumlu sinyaller aldı. Angers cephesi ise kısa süre önce sözleşmesini uzattığı Camara için 4 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis talep ediyor. Sarı-kırmızılıların, kadro planlamasında savunma hattını gençleştirme hedefi doğrultusunda bu rakamı pazarlıkla aşağı çekmeyi amaçladığı konuşuluyor.

GALATASARAY NEDEN OUSMANE CAMARA'YI İSTİYOR?

• HAVA HAKİMİYET İ: 1,97'lik boyuyla duran toplarda hem savunmada hem hücumda ciddi bir avantaj sağlıyor.

• ULUSLARARASI TECRÜB E: Afrika Uluslar Kupası'nda Mali Milli Takımı formasıyla sergilediği performans, Avrupa kulüplerinin radarına girmesine neden oldu.

• ÇOK YÖNLÜLÜK: Stoperin yanı sıra ön libero oynayabilmesi, teknik direktör Okan Buruk'un oyun planında önemli bir esneklik yaratıyor.