ÖTV DÜZENLEMESİ: 2026 yeni ÖTV düzenlemesinde neler var?

Otomobil satın almayı planlayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) sisteminde önemli bir düzenleme için yeni bir adım atıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle birlikte, otomobillerde ÖTV hesaplanırken dikkate alınabilecek kriterlerin kapsamı genişletildi. Peki, 2026 yeni ÖTV düzenlemesinde neler var? Yeni ÖTV düzenlemesine dair detaylar haberimizde.

ÖTV DÜZENLEMESİ 2026

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme kapsamında, otomobillerin vergilendirilmesine ilişkin yasal altyapıda değişiklik yapıldı. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 12'nci maddesinde gerçekleştirilen değişiklikle birlikte, ÖTV hesaplamasında yalnızca motor silindir hacmi esas alınmayabilecek.

Kanun metnine eklenen düzenleme sayesinde otomobillerin farklı teknik özelliklerinin de vergilendirme sürecinde dikkate alınabilmesine yönelik hukuki zemin oluşturuldu.

Çekiş sistemi de değerlendirme kriterleri arasına eklenebilecek

Komisyonda kabul edilen düzenlemenin dikkat çeken unsurlarından biri, "çekiş sistemi" ifadesinin kanun metnine dahil edilmesi oldu.

Buna göre Cumhurbaşkanı, ÖTV oranlarını belirlerken yalnızca motor silindir hacmini değil, araçların çekiş sistemlerini de değerlendirme kriteri olarak kullanabilecek. Bu kapsamda;

4x4 araçlar,

4x2 araçlar,

önden çekişli otomobiller,

arkadan itişli modeller

gelecekte farklı ÖTV oranlarına tabi tutulabilecek araç grupları arasında yer alabilecek.

Cumhurbaşkanı'nın yetkisinin kapsamı genişletildi

Mevcut uygulamada ÖTV oranlarının artırılması veya düşürülmesine ilişkin yetki Cumhurbaşkanı tarafından kullanılabiliyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yeni düzenlemeyle birlikte bu yetkinin kapsamı genişletildi. Buna göre Cumhurbaşkanı, gerekli görülmesi halinde çekiş sistemi kriterini de ÖTV oranlarını belirlerken kullanabilecek.

Mevcut aşamada ise bu yetkinin hangi tarihte kullanılacağına veya hangi araç grupları için uygulanacağına ilişkin herhangi bir karar bulunmuyor.

Farklı çekiş sistemleri farklı vergi dilimlerinde değerlendirilebilecek

Kanun teklifinin yasalaşmasının ardından yürürlüğe girecek düzenleme ile birlikte ilerleyen süreçte;

4x4 otomobiller,

4x2 modeller,

önden çekişli araçlar,

arkadan itişli otomobiller

motor silindir hacmiyle birlikte farklı ÖTV dilimlerinde değerlendirilebilecek.

Komisyonda kabul edilen değişiklik, bu uygulamanın hayata geçirilmesini doğrudan sağlamıyor. Düzenleme, yalnızca ileride uygulanabilecek olası ÖTV tarifeleri için yasal altyapının oluşturulmasını kapsıyor.

2026 YENİ ÖTV DÜZENLEMESİNDE NELER VAR?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifine göre 2026 yeni ÖTV düzenlemesinde yer alan temel değişiklikler şu şekilde sıralanıyor:

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 12'nci maddesinde değişiklik yapıldı.

ÖTV hesaplamasında dikkate alınabilecek kriterlerin kapsamı genişletildi.

Motor silindir hacminin yanında araçların çekiş sistemi de değerlendirme kriterleri arasına alınabilecek.

Cumhurbaşkanı'nın ÖTV oranlarını belirleme yetkisinin kapsamı genişletildi.

4x4, 4x2, önden çekişli ve arkadan itişli araçlar ilerleyen süreçte farklı vergi dilimlerinde değerlendirilebilecek hukuki altyapıya kavuştu.

Mevcut düzenleme ile ÖTV oranlarında otomatik bir değişiklik yapılmadı.

Yeni vergi oranlarının uygulanabilmesi için ayrıca Cumhurbaşkanlığı kararı alınması gerekiyor.

Düzenleme araç fiyatlarını doğrudan değiştirmiyor

Komisyonda kabul edilen teklif, mevcut durumda otomobil fiyatlarında doğrudan bir değişiklik oluşturmuyor.

Düzenleme yalnızca Cumhurbaşkanı'nın ÖTV oranlarını belirlerken kullanabileceği kriterlere çekiş sistemini de ekliyor. Bu nedenle mevcut ÖTV oranları aynı şekilde uygulanmaya devam ediyor.

Yeni vergi oranlarının yürürlüğe girebilmesi için ilerleyen dönemde ayrıca Cumhurbaşkanlığı kararı alınması gerekiyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen teklifin yasama sürecini tamamlamasının ardından düzenleme yürürlüğe girecek.

Ancak çekiş sistemine göre farklı ÖTV oranlarının uygulanabilmesi için ayrıca Cumhurbaşkanı tarafından yeni bir karar alınması gerekiyor. Mevcut durumda bu konuda açıklanmış herhangi bir uygulama takvimi veya yürürlük tarihi bulunmuyor.

Düzenleme kapsamında yapılan değişiklik, yalnızca ÖTV belirleme kriterlerinin kapsamını genişletiyor ve mevcut vergi oranlarında kendiliğinden herhangi bir değişiklik oluşturmuyor.