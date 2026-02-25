ÖSYM çöktü mü, ÖSYM sitesinde problem mi var 25 Şubat Çarşamba?

Ösym'nin resmi internet sitesi kullanıcıları şaşkına çevirdi. Erişim problemleri nedeniyle sınav başvuru ve sonuç işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar, "Ösym sitesinde problem mi var?" sorusunu soruyor. Ösym'deki teknik aksaklıklar ve çözümlerine dair güncel bilgiler haberimizde.

ÖSYM SİTESİNDE PROBLEM Mİ VAR

Son günlerde ÖSYM sitesine giriş yapan adaylar, "Hatalı İşlem: Yanlış veya izniniz olmayan bir işlem yapmaya çalıştınız." şeklinde bir uyarı ile karşılaşıyor. Bu durum, özellikle sınav başvurusu veya sonuç sorgulama yapmak isteyen adaylar arasında merak ve endişe yaratıyor.

SORUN GEÇİCİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Uzmanlar ve site kullanıcıları, yaşanan hatanın geçici bir teknik aksaklıktan kaynaklanabileceğini belirtiyor. Sunucu yoğunluğu, bakım çalışmaları veya sistem güncellemeleri gibi nedenler, bu tür uyarıların görünmesine yol açabiliyor.

ÖSYM'DEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Adaylar, sorunun kaynağı ve ne zaman çözüleceği konusunda ÖSYM'den resmi bir açıklama bekliyor.