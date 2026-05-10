Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ilk yeniçeri ayaklanması hangi padişahın hükümdarlığı sırasında meydana gelmiştir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde yöneltilen sorular, izleyicilerin dikkatini üzerine çekmeyi başarıyor. Sorunun yanıtını öğrenmek isteyen seyirciler, yarışmacının vereceği cevaba odaklanırken bir yandan da doğru yanıtın peşine düşüyor. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ilk yeniçeri ayaklanması hangi padişahın hükümdarlığı sırasında meydana gelmiştir?

Peki, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ilk yeniçeri ayaklanması hangi padişahın hükümdarlığı sırasında meydana gelmiştir?

A: Yıldırım Bayezid

B: Fatih Sultan Mehmed

C: Yavuz Sultan Selim

D: Kanuni Sultan Süleyman

Cevap: B: Fatih Sultan Mehmed
KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI HAKKINDA BİLGİLER

Dünyanın en popüler ve en fazla ödül dağıtan yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Toplamda 13 sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor. 2. soruda 5.000 TL, 7. soruda ise 50.000 TL'lik baraj geçildiğinde, yarışmacı bu tutarları garantiliyor. Eğer bir soruda yanlış cevap verilirse, son geçilen baraj ödülü kazanılıyor. Yarışmacı istediği an çekilebilir ve en son doğru yanıtladığı sorunun karşılığındaki ödülü alarak yarışmaya veda edebilir.

Osman DEMİR
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

