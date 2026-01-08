Osmaniye okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Osmaniye'de okul yok mu (OSMANİYE VALİLİĞİ)?

Osmaniye'de 9 Ocak Cuma günü okulların tatil olup olmadığı gündemdeki yerini koruyor. Hava durumu uyarılarının ardından "Osmaniye okullar tatil mi?", " Osmaniye Valiliği 9 Ocak için tatil kararı aldı mı?" soruları yoğun şekilde araştırılırken, gözler valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.

OSMANİYE HAVA DURUMU

Osmaniye'de Kuvvetli Sağanak Uyarısı: Rüzgar 52 Kilometreye Kadar Çıkacak

Osmaniye'de Perşembe gününden itibaren yağışlı hava etkisini göstermeye başlayacak. Saatlik tahminlere göre öğle saatlerinde çok bulutlu bir hava beklenirken, 15.00'ten sonra yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Akşam ve gece saatlerinde yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte sıcaklık 11 dereceye kadar düşecek.

Cuma günü Osmaniye genelinde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Özellikle 09.00–15.00 saatleri arasında yağışların kuvvetlenmesi öngörülürken, rüzgarın zaman zaman saatte 52 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor. Gün içerisinde sıcaklık 13 dereceye kadar çıkarken, yüksek nem oranı nedeniyle yağışlar daha etkili hissedilecek.

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminlerine göre 9 Ocak Cuma günü Osmaniye'de kuvvetli sağanak yağışlı hava etkili olacak. Cumartesi günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken, pazar günü yeniden kuvvetli sağanak öngörülüyor. Pazartesi ve salı günleri ise yağmurun aralıklarla devam etmesi tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 11 ila 16 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Yetkililer, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar konusunda vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

OSMANİYE OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.