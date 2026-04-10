Osmaniye okullar tatil mi, 10 Nisan Cuma Osmaniye'de okul yok mu (OSMANİYE VALİLİĞİ)?

Osmaniye’de 10 Nisan Cuma günü okulların tatil olup olmadığı gündemdeki yerini koruyor. Hava durumu uyarılarının ardından “ Osmaniye okullar tatil mi?”, “ Osmaniye Valiliği 10 Nisan Cuma için tatil kararı aldı mı?” soruları yoğun şekilde araştırılırken, gözler valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.

OSMANİYE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, 10 Nisan Cuma günü Osmaniye ve çevresinde hava durumunun oldukça kapalı ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz üzerinden gelen nemli hava kütlelerinin etkisiyle şehirde gün boyu sürecek bir yağış dalgası bekleniyor. İşte Osmaniye için günün detaylı hava raporu ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarılar.

YEREL KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Osmaniye'de Cuma günü sabah saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Öğle saatlerine doğru etkisini göstermeye başlayacak olan sağanak yağışların, öğleden sonra ve akşam saatlerinde şiddetini artırması öngörülüyor. Gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, özellikle yüksek kesimlerde ve şehir merkezinde su birikintilerine yol açabileceği belirtildi. Vatandaşların ani sel ve su baskını riskine karşı tedbirli olmaları istendi.

SICAKLIKLARDAKİ SON DURUM VE NEM ORANI

Sıcaklıklar, yağışlı havanın etkisiyle birlikte birkaç derece gerileyerek mevsim normallerinde seyredecek. Günün en yüksek sıcaklığının 21 santigrat derece, en düşük sıcaklığın ise gece saatlerinde 13 santigrat derece olması bekleniyor. Nem oranının yüzde 75 seviyelerine kadar çıkacağı tahmin edilirken, bu durumun hissedilen havayı daha ağır ve kapalı hale getirmesi bekleniyor.

RÜZGAR VE OLASI AKSAMALAR

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, yağış anında ise zaman zaman orta kuvvete esmesi bekleniyor. Özellikle açık alanlarda çalışanların ve trafiğe çıkacak olan sürücülerin, yağışla birlikte kayganlaşan yollara ve görüş mesafesindeki azalmaya karşı dikkatli olmaları hayati önem taşıyor. İl genelinde ulaşımda yaşanabilecek kısa süreli aksamalara karşı hazırlıklı olunması öneriliyor.

OSMANİYE OKULLAR TATİL Mİ?

10 Nisan Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.