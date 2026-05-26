Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi ücretli mi?

Bayram dönemlerinde köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığı sık sık gündeme gelirken, Osmangazi Köprüsü için de benzer bir araştırma yapılıyor. Vatandaşlar “Osmangazi Köprüsü bayramda ücretli mi, ücretsiz mi?” sorusuna yanıt ararken, resmi açıklamalar ve geçiş uygulamaları merak konusu oldu.

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

2026 Kurban Bayramı tatili öncesinde milyonlarca sürücünün merak ettiği “bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?” sorusunun yanıtı belli oldu. Yapılan düzenlemeye göre Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan bazı otoyollar ve köprüler bayram süresince ücretsiz olarak hizmet verecek.

ÜCRETSİZ GEÇİŞ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Uygulamanın 26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00.00 itibarıyla başlayacağı ve 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00’e kadar devam edeceği açıklandı. Bu tarihler arasında, yap-işlet-devret modeli dışında kalan Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı otoyollar ve köprülerden geçiş ücretsiz olacak.

ÜCRETSİZ OLAN KÖPRÜ VE OTOYOLLAR

Bayram süresince İstanbul’da bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü başta olmak üzere birçok kamuya ait köprü ücretsiz geçiş kapsamında yer alacak. Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işlettiği otoyollarda da vatandaşlar ücret ödemeden seyahat edebilecek.

ÜCRETLİ KALACAK KÖPRÜ VE OTOYOLLAR

Yap-işlet-devret modeliyle işletilen bazı köprü ve otoyollar ise ücretsiz geçiş uygulamasına dahil edilmedi. Bu kapsamda Kuzey Marmara Otoyolu (Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil), Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli bayram boyunca ücretli olarak hizmet vermeye devam edecek.