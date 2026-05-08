Osman Mesten kimdir, köpeklerle ilgili ne dedi? AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten kaç yaşında, nereli?

Sokak hayvanlarıyla ilgili tartışmaların gündemi hareketlendirdiği süreçte Osman Mesten yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. “Osman Mesten kimdir, köpeklerle ilgili ne dedi, kaç yaşında ve nereli?” soruları kamuoyunda merak konusu olurken, AK Parti Bursa Milletvekili’nin sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu. Tartışma yaratan çıkışlarının ardından Mesten’in açıklamaları gündemdeki yerini koruyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

OSMAN MESTEN KİMDİR?

Osman Mesten, AK Parti Bursa Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yapan bir siyasetçidir. Bursa’yı temsilen Meclis’te bulunan Mesten, özellikle yerel ve toplumsal konularla ilgili yaptığı açıklamalarla zaman zaman gündeme gelmektedir. Siyaset hayatı boyunca çeşitli konularda görüş bildiren Mesten, son dönemde sokak hayvanlarıyla ilgili açıklamalarıyla dikkat çekmiştir.

OSMAN MESTEN NEDEN OLAY OLDU?

Osman Mesten, sokak köpekleri tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde yaptığı açıklamalar nedeniyle gündeme geldi. Van’da yaşanan ve 5 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği köpek saldırısı sonrası “Can dost değil it” ifadelerini kullanması ve “Köpekle insan asla eşit değildir” sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Mesten ayrıca bazı kesimlerin hayvan sevgisini insan hayatının önüne koyduğunu savunarak “hayvansever” kavramına karşı çıktığını ifade etti. Bu açıklamalar sosyal medyada tartışma yaratırken, hem destek hem de tepki topladı ve kısa sürede gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.

“ÇOCUKLA KÖPEĞİN EŞİTLENDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Osman Mesten, bazı çevrelerin yaklaşımını eleştirirken “Çocukla köpeğin eşitlendiğini düşünüyorum” dedi. Mesten, “Köpeğin çocuktan üstün olduğuna inanıyorlar” sözleriyle tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı.

Programın ilerleyen dakikalarında ise en çok konuşulan açıklamalarından birini yapan Mesten, “Köpekle insan asla eşit değildir” ifadelerini kullandı. İnsan hayatının her şeyden önce geldiğini savunan Mesten, sokak hayvanları konusunda yürütülen tartışmalarda bu ayrımın net şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

Mesten ayrıca, “Sadece köpeklerin yaşam hakkı olduğunu düşünüyorlar” diyerek bazı kesimlerin insan mağduriyetlerini görmezden geldiğini ileri sürdü.

“ZİHNİMİZİN KODLARIYLA OYNANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Osman Mesten, programda toplumun sokak hayvanları konusundaki yaklaşımına ilişkin de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. “Zihnimizin kodlarıyla oynandığını düşünüyorum” diyen Mesten, özellikle bazı kampanyaların toplum algısını etkilediğini savundu.

Bu süreçte yayınlanan reklam filmlerine de değinen Mesten, “Reklam filmi bizim ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi” ifadelerini kullandı. Sokak hayvanlarıyla ilgili tartışmalarda insanların yaşadığı mağduriyetlerin geri planda bırakıldığını ileri süren Mesten, çocukların güvenliğinin öncelikli olması gerektiğini söyledi.

“HAYVANSEVER KELİMESİNE CİDDİ ŞEKİLDE KARŞI ÇIKIYORUM”

Programda en dikkat çeken açıklamalardan biri de “hayvansever” ifadesi üzerine oldu. Osman Mesten, “Hayvansever kelimesine ciddi şekilde karşı çıkıyorum” dedi. Bazı kesimlerin hayvan sevgisini insan hayatının önüne koyduğunu savunan Mesten, özellikle çocuklara yönelik saldırılar karşısında yeterli hassasiyet gösterilmediğini öne sürdü.

“Çocukların parçalanmasına göz yumuyorlar” ifadelerini kullanan Mesten, sokak köpekleri nedeniyle yaşanan olayların toplumda ciddi travmalar oluşturduğunu söyledi. Tartışmanın merkezinde insan güvenliğinin yer alması gerektiğini belirten Mesten, kamu otoritesinin bu konuda daha net adımlar atması gerektiğini ifade etti.

“SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM”

Programda kendisine yönelik eleştirilerle ilgili de konuşan Osman Mesten, “Sözlerimin arkasındayım” dedi. Özellikle “Can dost değil it” şeklindeki paylaşımının ardından bazı çevrelerden tepki gördüğünü söyleyen Mesten, kullanılan ifadelerin çarpıtıldığını savundu.

“Sözde hayvansever olan kesimler köpeklere it diyerek aşağıladığımı söylüyor” diyen Mesten, Türkçede “it” kelimesinin köpek anlamına geldiğini belirtti. Mesten, “Köpeğe ‘it’ demek asla hakaret değildir” ifadelerini kullanarak eleştirileri kabul etmediğini söyledi.

Kendisine yönelik ağır yorumlar yapıldığını da dile getiren Mesten, “Sözde hayvansever olan taraftan ağır hakaretler, beddualar ve aşağılamalar var” dedi. Tartışmanın zaman zaman farklı bir boyuta taşındığını savunan Mesten, kamuoyunda sağlıklı bir zeminde konuşulması gerektiğini ifade etti.