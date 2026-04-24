Osman Aşkın Bak Galatasaraylı mı Fenerbahçeli mi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak hangi takımlı?
Spor dünyasına olan yakınlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı görevindeki aktif rolüyle sık sık gündeme gelen Osman Aşkın Bak hangi takımlı? sorusu, taraftarlar tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Katıldığı spor organizasyonlarında ve statlardaki heyecanıyla dikkat çeken Bakan Bak’ın gönül verdiği renkler, sosyal medyada ve arama motorlarında "Osman Aşkın Bak Galatasaraylı mı Fenerbahçeli mi?" sorgularıyla en çok merak edilenler arasına girdi.
Türkiye'nin spor politikalarına yön veren isimlerden biri olan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın tuttuğu takım, özellikle derbi dönemlerinde ve şampiyonluk kutlamalarında futbolseverlerin merakını cezbediyor. Vatandaşların sıkça yanıt aradığı "Bakan Osman Aşkın Bak hangi takımı tutuyor, Fenerbahçeli mi yoksa başka bir takıma mı sempati duyuyor?" soruları, Bakan'ın geçmişteki yöneticilik görevleri ve yaptığı açıklamalar ışığında yeniden değerlendiriliyor.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK HANGİ TAKIMLI?
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TRTSPOR'da katıldığı programda Fenerbahçe'yi tuttuğunu söyledi.
Bak, "Fenerbahçeliyim ama semtimizin takımı Kasımpaşa'yı da destekliyorum. Rizeli olduğum için Rizespor'a da sevgimiz var." şeklinde konuştu.