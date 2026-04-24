Osman Aşkın Bak Galatasaraylı mı Fenerbahçeli mi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak hangi takımlı?

Türkiye'nin spor politikalarına yön veren isimlerden biri olan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın tuttuğu takım, özellikle derbi dönemlerinde ve şampiyonluk kutlamalarında futbolseverlerin merakını cezbediyor. Vatandaşların sıkça yanıt aradığı "Bakan Osman Aşkın Bak hangi takımı tutuyor, Fenerbahçeli mi yoksa başka bir takıma mı sempati duyuyor?" soruları, Bakan'ın geçmişteki yöneticilik görevleri ve yaptığı açıklamalar ışığında yeniden değerlendiriliyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK HANGİ TAKIMLI?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TRTSPOR'da katıldığı programda Fenerbahçe'yi tuttuğunu söyledi.

Bak, "Fenerbahçeliyim ama semtimizin takımı Kasımpaşa'yı da destekliyorum. Rizeli olduğum için Rizespor'a da sevgimiz var." şeklinde konuştu.