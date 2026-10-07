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Son dönemde isimleri birlikte anılan Osman Arıkan Nacar ve Halil Nacar hakkında araştırmalar hız kazandı. İki ismin akraba olup olmadığı merak edilirken, “Osman Arıkan Nacar Halil Nacar akraba mı?” sorusu gündeme geldi. Peki, Osman Arıkan Nacar Halil Nacar akraba mı, kardeş mi? Detaylar...

OSMAN ARIKAN NACAR HALİL NACAR AKRABA MI?

Osman Arıkan Nacar ile Halil Nacar'ın kardeş oldukları belirtilmektedir. Her iki isim de Adana doğumlu hekimler olarak sağlık alanında kariyer yaptı. Osman Arıkan Nacar, hekimliğinin yanı sıra sağlık bürokrasisinde yöneticilik görevleri üstlenirken, Halil Nacar ise hastane yöneticiliği ve Adana İl Sağlık Müdürlüğü görevleriyle öne çıktı.

OSMAN ARIKAN NACAR KİMDİR?

Osman Arıkan Nacar, 18 Ocak 1977'de Adana'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Gaziantep Fen Lisesi'nde başlayan Nacar, başarılı eğitiminin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi. 2001 yılında tıp doktoru olarak mezun oldu.

Osman Arıkan Nacar'ın asıl mesleği beyin ve sinir cerrahisidir. Hekimliğin yanı sıra sağlık bürokrasisinde yöneticilik görevleri de üstlenen Nacar, kamu görevinden ayrıldıktan sonra özel sektörde faaliyet göstermeye başladı.

Nacar, 2026 yılında Borsa İstanbul'da EDATA koduyla işlem gören E-Data Teknoloji Pazarlama AŞ'nin yönetim kuruluna katıldı. Şirketin 2025 yılı olağan genel kurulunda iki yıllığına yönetim kurulu üyeliğine seçilen Nacar, aynı zamanda şirketin önemli pay sahiplerinden biri oldu.

Sağlık alanındaki kariyerinin yanı sıra özel sektördeki görevleriyle de gündeme gelen Osman Arıkan Nacar, akademik çalışmalarını da sürdürdü.

OSMAN ARIKAN NACAR GÖREVLERİ

Osman Arıkan Nacar, kariyeri boyunca sağlık bürokrasisinde çeşitli görevlerde bulundu. Üstlendiği görevler şöyle:

2012-2014: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda Tıbbi Cihaz Kayıt ve Koordinasyon Daire Başkanı

Mayıs 2014: Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Aralık 2015: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı

Sonrasında: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı

Nacar, milletvekili aday adaylığı için Nisan 2018'de kamu görevinden ayrıldı. 2015 ve 2018 yıllarında AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu ancak aday listesine alınmadı.

Kamu görevinden ayrılmasının ardından özel sektöre yönelen Osman Arıkan Nacar, sağlık alanındaki çalışmalarının yanı sıra iş dünyasında da faaliyet göstermeye başladı.

HALİL NACAR KİMDİR?

Halil Nacar, 9 Kasım 1975'te Adana'nın Kozan ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Adana'da tamamlayan Nacar, 2001 yılında Erzurum Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Anestezi ve reanimasyon alanında uzmanlık eğitimi alan Halil Nacar, daha sonra Adana'da çeşitli hastanelerde yöneticilik ve başhekimlik görevlerinde bulundu.

Nacar, 2020 yılında Adana İl Sağlık Müdürlüğü görevine getirildi. Sağlık yönetimi alanındaki görevlerinin yanı sıra hekimlik kariyerini de sürdürdü.

Halil Nacar'ın iyi derecede Almanca bildiği, evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtilmektedir.