Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'in Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. Kritik mücadele öncesinde yıldız futbolcunun kadroda yer alıp almayacağı futbolseverler tarafından yakından takip edilirken, “Osimhen Trabzonspor maçında oynayacak mı?” sorusunun yanıtı araştırılıyor.

OKAN BURUK AÇIKLADI: OSİMHEN TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'da gözler Trabzonspor ile oynanacak kritik karşılaşmaya çevrilirken, Victor Osimhen'in maçta forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Teknik direktör Okan Buruk, Nijeryalı yıldızın sakatlık sonrası dönüş tarihiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Buruk, Osimhen'in Trabzonspor maçına yetişme ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

OSİMHEN TRABZONSPOR MAÇINA YETİŞECEK Mİ?

Sakatlığı nedeniyle Sporting karşılaşmasında forma giyemeyen Victor Osimhen'in durumu Galatasaray taraftarları tarafından yakından takip ediliyor. Okan Buruk, yıldız futbolcunun Trabzonspor maçında oynama ihtimali bulunduğunu belirterek, “Osimhen muhtemelen Trabzonspor maçına yetişir” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından Galatasaray'da gözler Osimhen'in tedavi ve hazırlık sürecine çevrildi. Nijeryalı golcünün karşılaşmaya kadar hazır hale gelip gelemeyeceği merak ediliyor.

OKAN BURUK'TAN RAFAEL LEAO AÇIKLAMASI

Okan Buruk, Rafael Leao'nun fiziksel durumuyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Portekizli futbolcunun henüz istediği fiziksel seviyeye ulaşmadığını belirten Buruk, oyuncunun süre aldıkça durumunun daha iyi hale geleceğini ifade etti.

Buruk, Leao'nun Başakşehir maçında yaklaşık 30 dakika oynadığını ve bu bölümde yorulduğunu belirterek, “İyi duruma geldiği zaman zaten oynatacağım” dedi.

JAKOBS NEDEN STOPERDE OYNADI?

Sporting maçında Jakobs'un stoperde görev alması da Okan Buruk'a soruldu. Tecrübeli teknik adam, bu tercihin Sporting'in hızlı forveti Luis Suarez nedeniyle yapıldığını söyledi.

Buruk, “Luis Suarez hızlı bir santrfor olduğu için onu oynattım. İyi de oynadı” diyerek Jakobs'un performansından memnun kaldığını belirtti.

OKAN BURUK: “TUTAMIYORUM KENDİMİ”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sırasında kenardaki tepkileriyle ilgili de dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sinan Engin'in kendisine karşılaşmalar sırasında daha sakin olması gerektiğini söylediğini aktarmasının ardından Buruk'un verdiği yanıt gündem oldu.

Buruk'un, “Tutamıyorum kendimi, hakim olamıyorum, sakin de olamıyorum” dediği belirtildi.

GALATASARAY'DA GÖZLER TRABZONSPOR MAÇINDA

Galatasaray'da Trabzonspor karşılaşması öncesinde en önemli gündem maddelerinden biri Victor Osimhen'in durumu olacak. Okan Buruk'un açıklaması, yıldız golcünün mücadelede forma giyme ihtimalini güçlendirdi. Osimhen'in maç gününe kadar hazır olup olmayacağı ise yapılacak kontroller ve oyuncunun fiziksel durumuna göre netlik kazanacak.